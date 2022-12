Esta suiza, entregada en adopción hace 40 años, busca a su mamá colombiana

Catalina Pfranger sabe su nombre y que era empleada doméstica en Chapinero. Fue registrada en la notaría séptima.

Catalina Pfranger es de nacionalidad suiza pero también colombiana. Aquí vivó sus primeros 7 años de vida y hoy, 40 años después, regresó a Bogotá con un solo objetivo: encontrar a su familia biológica.

"Yo fui adoptada en 1970 por suizos que vinieron a trabajar a Bogotá y mis padres ya venían con la idea de adoptar un niño. Mi madre era empleada doméstica en una casa en Chapinero y ya tenía dos hijas, y no podía mantener a una tercera hija, era demasiado", explica Catalina.

De su madre solo sabe el nombre y la edad. Cuenta con el acta de nacimiento y algunas fotos de cuando ella era pequeña.

"En la notaria séptima fui registrada, cuento solamente con este papel que dice el hospital donde nací, el San Juan de Dios, la edad que mi mamá tenía entonces y el nombre de ella: Rosa Arcelia Medina Salazar, originaria de Miraflores".

El apoyo de sus padres adoptivos y de su esposo, quien viajó con ella para acompañarla, ha sido fundamental en su búsqueda.

"Estoy contento de acompañar a Catalina en la búsqueda de su madre biológica, estoy ciento por ciento dispuesto a apoyarla y por eso estamos aquí en Bogotá, en el lugar de su nacimiento", señala Markus Maillard.

"Siempre he sabido que soy hija adoptiva, nunca me escondieron eso, sobre todo mi mamá, que me insistía que sacara el pasaporte colombiano", explica la mujer.

Catalina espera reencontrarse con su madre a quien sueña volver a abrazar.

Ella continuará en Colombia hasta el día viernes. Si tiene información que pueda ayudarle en su búsqueda se puede comunicar al 3108411214 o a través de su cuenta de Facebook donde aparece como Catalina Pfranger.