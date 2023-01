Estado colombiano enfrentará juicio ante la CIDH por caso de Jineth Bedoya

Hace 19 años, la periodista fue secuestrada y violada durante una investigación. Ella pide que se castigue a los agentes del Estado que estuvieron detrás.

Hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió someter al Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el más alto tribunal de la región para estos casos.

Y también decidió no dar más prórrogas para el cumplimiento de sus recomendaciones.

"Es increíble que el Estado colombiano, en respuesta a la CIDH, diga que la Fiscalía colombiana sigue agotando esfuerzos para dar con los autores intelectuales y materiales de mi crimen. Esto es una mentira, la Fiscalía no ha movido el expediente, ni las investigaciones ni un solo milímetro en los últimos tres años", señaló la periodista.

El crimen contra Bedoya ocurrió el 25 de mayo del año 2000 y para ella esta decisión representa un avance significativo en su lucha para acceder a la justicia y la verdad.

"Aquí se tiene que saber, por qué agentes oficiales de la Policía estuvieron involucrados en mi secuestro, aquí se tiene que saber por qué generales de la Policía ordenaron mi secuestro, aquí se tiene que saber por qué integrantes del Ejército, personas del DAS, hicieron parte de todo lo que me ocurrió no solamente el 25 de mayo sino durante todos estos años, las interceptaciones, los seguimientos, las amenazas", señaló Bedoya.

El Gobierno se pronunció a través de su consejero para los derechos humanos.

Por ahora no se conoce la fecha en la que inicie el proceso en la Corte Interamericana, pero desde ya Jineth Bedoya espera que esta vez haya justicia en su caso.