Estados Unidos mantiene nivel de reconsiderar viajes a Colombia por inseguridad y terrorismo

Estados Unidos mantuvo el nivel 3 en lo que tiene que ver con los viajes a Colombia, en el que les pide a sus ciudadanos que reconsideren trasladarse a este último país por situaciones como delincuencia, protestas, terrorismo y secuestros.

Esta alerta ha estado en ese nivel desde octubre de 2020 y antes de esa fecha se encontraba en nivel 4, que quiere decir “no viajar a ese país”.

No obstante, en el aviso se adicionó una advertencia en particular relacionada con “no viajar” a ciertas zonas del territorio colombiano.

Estas son, según el comunicado divulgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos:



Departamentos de Arauca, Cauca (excluyendo Popayán) y Norte de Santander por delincuencia y terrorismo.

por delincuencia y terrorismo. La región fronteriza entre Colombia y Venezuela debido a la delincuencia, el secuestro y el riesgo de detención al cruzar a Venezuela desde Colombia.

El nivel 3 que indica Estados Unidos sobre reconsiderar viajar a Colombia pide a los ciudadanos norteamericanos tener en cuenta situaciones como “la delincuencia y terrorismo. Sea más cauteloso debido a protestas y secuestros”.



Entre las recomendaciones que ha dado el Gobierno de Estados Unidos desde el año 2020 se precisa que “los delitos violentos como homicidios, asaltos y robos a mano armada están generalizados” en Colombia.

“Las actividades delictivas organizadas, como la extorsión, el robo y el secuestro, son comunes en algunas áreas”, agrega.

Asimismo, recuerda la presencia de grupos ilegales como el ELN, disidencias de las FARC, Clan del Golfo y otras organizaciones criminales.

“Pueden atacar con poca o ninguna advertencia apuntando a centros de transporte, mercados/centros comerciales, instalaciones del gobierno local, estaciones de policía, instalaciones militares, hoteles, clubes, restaurantes, aeropuertos y otras áreas públicas. Si bien los terroristas no se han dirigido específicamente a ciudadanos estadounidenses, los ataques podrían resultar en víctimas no deseadas”, precisa el Gobierno de Estados Unidos.

Por eso, pide a sus ciudadanos evitar las áreas de protesta y las multitudes, ver medios para estar informados sobre eventos de última hora, mantener un perfil bajo y preparar un plan de contingencia para situaciones de emergencia, entre otras recomendaciones.

A los empleados del Gobierno de Estados Unidos les recuerda que no se les permite viajar por carretera entre la mayoría de las ciudades principales, no usar motocicletas, no tomar taxis o servicio público, entre otros puntos.