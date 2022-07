Estafas a través de mensajes de texto: vea qué pasa con sus datos si da clic a los enlaces

Tenga cuidado con los mensajes de texto que llegan a su celular porque podría resultar estafado y entregándole sus datos personales a los criminales.

El mayor Camilo Ramírez, jefe (e) centro cibernético de la Policía, accedió “en un ambiente controlado” a un mensaje que recibió un periodista de Noticias Caracol para mostrar qué pasa si da clic en el enlace.

El link redirecciona a una página que parece un portal real, pero “me da algunas opciones que no me va a permitir a mí realizarlas”, explica el oficial.

Luego viene la captación de información personal, porque aparece una página en la que le “pide nombres, apellidos, dirección, etcétera, y una vez le dé continuar me va a redireccionar a unos campos que me van a solicitar datos financieros y donde puedo registrar esos datos y claramente no van a ir a ningún tipo de empresa de envíos, sino que van a ir a un cibercriminal”, recalca el mayor Ramírez.

¿Cómo saber si los mensajes de textos son de ciberdelincuentes?

Miguel Ángel Mendoza, investigador de seguridad ESET Latinoamérica, precisa que “no van personalizados, en ocasiones vienen de números de dudosa procedencia, no son de nuestros contactos, también tienen faltas de ortografía”.

Así mismo, insta a que "si ve una transacción sospechosa, comuníquese con su banco".

"Si recibimos un mensaje de este estilo, eliminarlo, no hacer clic en el enlace, no acceder a esos sitios, no entregar información, cambiar nuestras contraseñas", agrega.

El jefe (e) del Centro Cibernético de la Policía recomienda que “si quiere ingresar a un banco o algún producto financiero, usted mismo digite estas direcciones y no lo haga siendo redireccionados por enlaces”.