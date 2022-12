Estafas con libranzas en Colombia crecen como espuma

Una denuncia hecha el 29 de septiembre por la actriz Aura Helena Prada, en Noticias Caracol, encendió alarmas en la pagaduría del Ejército Nacional.

“Pluss Values me vendió a mí diez libranzas, perdón once, cada una por valor de diez millones ciento cincuenta y nueve mil pesos. De las once libranzas yo ya llamé a siete de los deudores y todos ellos me han dicho que ese no es el valor por el que hicieron las libranzas”, señala Aura Helena.

Las libranzas respaldaban créditos otorgados legalmente a oficiales, suboficiales y soldados a través de cooperativas, pero tenían una particularidad: estaban adulterados.

La oficina de personal de la institución castrense certificó los valores y de su respuesta se infiere:

- las libranzas vendidas a la actriz son falsas.

- los valores de las dudas no corresponden a los que figuran en los pagarés, que están inflados.

- los plazos para saldar la deuda también están modificados.

Le preguntamos a un experto cómo funciona allí la cadena de la estafa, a partir de un pagaré adulterado.

“Ese pagaré va a una cooperativa. Esa cooperativa se lo negocia a una mayorista que es élite y élite se lo vende a un inversionista que compra el pagaré con unas rentabilidades muy interesantes y ahí es donde aparece una mafia muy extraña que falsifica pagarés”, señala Douglas Velásquez Jácome, abogado y asesor financiero.

¿Cómo lo falsifican? Si el pagaré ha sido por tres millones, aparece por 38 millones o adultera los nombres en el pagaré o lo vende doble o varias veces.

La verificación le dio a la actriz para hacer una denuncia con nombre propio.

“La Fiscalía debe saber que el señor Javier Medina es el representante legal de Pluss Values y es quien me ha vendido unas libranzas que están adulteradas”.

¿A cuánto asciende la estafa?

“La estafa puede ser de diez a quince veces superior al de Interbolsa y en este escándalo cayeron 600 personas, aquí son casi 10.000 solamente en Elite. Además de otras que ya habían caído en Estraval y en otras operaciones similares”, aclara el especialista.

Con cuentas todavía parciales por parte de los agentes de la Supersociedades, una única entidad oficial que enfrenta el problema, el dinero comprometido bordea los 4 billones de pesos.

El problema no parece estar en las pagadurías sino en las firmas que venden los pagarés y en las cooperativas intermediarias.