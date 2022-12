Estamos a unos tres o cuatro párrafos de resolver tercer tema: FARC

En cualquier caso "nada que no se pueda resolver. Hay que ponerle optimismo", señaló el guerrillero 'Jesús Santrich', cuyo verdadero nombre es Seuxis Paucias Hernández.

"Estamos a unos tres o cuatro párrafos de resolverlo", agregó.

La nueva ronda de los diálogos de paz comienza "en medio de una expectativa nacional muy grande" por "una de las campañas electorales más disputadas" de Colombia, según la guerrilla, y también marcada por denuncias de financiación ilegal, espionaje y sabotaje que afectan a las candidaturas mejor situadas en las encuestas sobre intención de voto.

Para las FARC, estos "reiterados y frecuentes escándalos" evidencian "la podredumbre del régimen colombiano" y sus formas de gobierno.

"Observamos que las distintas candidaturas se han corrido en su mensaje hacia la defensa de la solución política al conflicto. Recalcitrantes antes, ahora todos pugnan por vender su propósito de paz", indicó el insurgente 'Andrés París', alias de Jesús Emilio Carvajalino, en declaraciones a la prensa al iniciarse un nuevo ciclo de los diálogos de paz entre la guerrilla y el Gobierno.

Reiteró que las FARC "no están en campaña" electoral: "No somos las tortugas del proceso de paz pero tampoco seremos canguros que nos dejemos acosar para que nos sitúen dentro de agendas y cronogramas electorales. Nuestra campaña es por la paz", precisó.

Los negociadores de la guerrilla aseguraron que esperarán "tranquilos" los resultados de una contienda electoral que, según la guerrilla, "no debe interrumpir los esfuerzos que se están desarrollando en La Habana" para intentar poner fin al longevo conflicto colombiano.

Las conversaciones, que entraron este lunes en su vigésimo quinto ciclo, siguen centradas en el debate sobre las drogas y el narcotráfico, el tercer asunto que debaten las partes desde comenzó este proceso a finales de 2012.

Los delegados de paz de las FARC tienen la esperanza y la "voluntad", dijo 'París', de "avanzar lo más rápidamente posible" para poder cerrar un acuerdo sobre este punto.

Como es habitual, en el inicio de esta nueva ronda de diálogo los negociadores del Gobierno, liderados por el exvicepresidente Humberto de la Calle, no hicieron declaraciones a los medios a su llegada al Palacio de Convenciones de La Habana, sede de las conversaciones de paz.