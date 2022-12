“Estamos ante un golpe de Estado”: Petro

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, criticó nuevamente al procurador Alejandro Ordóñez, asegurando que no tiene la competencia para destituirlo.

En declaraciones concedidas a la cadena CNN en español, el mandatario local calificó la acción del jefe del Ministerio Público como "un golpe de Estado".

Citando el artículo 323 de la Constitución, Petro aseguró que al alcalde mayor de Bogotá "solo lo puede destituir el presidente de la República y por causas taxativas".

"La ley que reglamenta este artículo vuelve a repetirlo, es el presidente que destituye. Cuando se coteja eso con la rueda de prensa del procurador, él le quita la competencia al presidente de la República y de manera abierta dice: destituyo al alcalde y además le quito sus derechos políticos por 15 años porque quedaron residuos en las calles de Bogotá. Peor aún, porque le quitó el aseo que tenían operadores privados, para dárselos a una política pública", afirmó Petro.

El alcalde de Bogotá, sobre quien pesa una sanción de primera instancia de destitución e inhabilidad por 15 años, se refirió a las declaraciones de Emilio Tapia. El ex contratista aseguró al diario El Espectador que contra Petro se fraguó una conspiración por parte de los operadores privados del servicio de aseo.

"(Tapia) confiesa que participó incluso en la elaboración del complot que llevó a que la ciudad tuviera tres días de crisis alrededor de dejar escombros y basuras en las calles. Los mismos operadores privados que habían hecho de la recolección y el aseo un enorme negocio", declaró el mandatario distrital.

Adicionalmente, el sancionado alcalde aseguró que la decisión del Ministerio Público viola la normatividad internacional. "Una autoridad administrativa no puede destituir un funcionario electo dice el Pacto de San José de Costa Rica, solo por orden judicial", señaló Petro.

"Aquí tenemos un procurador que no es instancia judicial, que está destituyendo al alcalde no solo en contravía de la carta de la OEA, sino además de nuestra Constitución", agregó.