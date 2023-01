“Estamos cansados”: habitantes del Catatumbo rechazan la violencia y piden ayuda del Gobierno

Salieron a las calles para, a gritos y armados de valentía, pedir paz y denunciar lo que están sufriendo por el paro armado del EPL. Hablan Santos y el ELN.

El paro completa ya siete días y, según autoridades de la región, ha provocado el desplazamiento de unas cinco mil personas, así como problemas en el tránsito de vehículos y la cancelación de clases.

El mismo Ejército confirmó que se han registrado ocho muertos por los combates entre ‘Los Pelusos’ -disidencia del EPL- y el ELN.

La cúpula de las Fuerzas Militares de desplazó este sábado al Catatumbo, para verificar de primera mano lo que está sucediendo.

El comandante del Ejército, general Ricardo Gómez, dijo que en la zona hay más de ocho mil uniformados y que, con ellos, esperan controlar la situación en los próximos días.

Por su parte, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, calificó de preocupante la situación que se registra en esa región de Norte de Santander.

“Lo estamos confrontando, lo vamos a confrontar con toda la contundencia. Pero sabemos también que no es solamente un problema de seguridad, por eso le he pedido al señor vicepresidente, al ministro del Interior y a otros miembros del gabinete, que se trasladen al Catatumbo, que hablen con las comunidades y los alcaldes para encontrarle una solución pronta a esa situación”, dijo.

Desde Quito, también se refirió al delicado tema Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN en los diálogos de paz con el Gobierno.

“Nosotros, tanto aquí en Ecuador como en Bogotá, a través de los gestores de paz, hemos hecho varios encuentros, buscando que las comunidades y las fuerzas enfrentadas allá se sienten a hablar y a resolver los problemas”, sostuvo.

Los más afectados, entre tanto, siguen siendo los civiles.

“Gobierno dice que aquí no está pasando nada y aquí está pasando...