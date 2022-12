“Estamos dispuestos a ayudar”: papa Francisco habla sobre el proceso de paz

El papa Francisco exhortó a las partes en Colombia que avancen en el proceso de paz y ofreció la asistencia de la Santa Sede.

Mientras volaba a Roma de su viaje a Suramérica el domingo por la noche, Francisco dijo que sería malo que las conversaciones no avanzaran. Aseguró a la prensa: "siempre estamos dispuestos a ayudar, tenemos tantas formas de ayudar".

El gobierno de Colombia y las FARC anunciaron el domingo que habían acordado acelerar las negociaciones de paz y que intentarán negociar un cese del fuego incluso antes de alcanzar un acuerdo para poner fin a la lucha del país que lleva cinco décadas.

La declaración llegó como una esperanza cuando las negociaciones de tres décadas llegaron a lo más bajo después de que la violencia en el campo de batalla se intensificara en meses recientes.

En declaraciones a la prensa a bordo de avión papal, Francisco fue más prudente sobre entrometerse en la larga disputa relacionada con la frontera de Bolivia con Chile. Bolivia perdió acceso al océano Pacífico durante la Guerra del Pacífico contra Chile en 1879-1883. Bolivia recientemente apostó a la renegociación del acceso al Pacífico con la Corte Internacional de Justicia, que aún no ha dado un fallo sobre si tomará el caso.

Durante su visita, Francisco hizo énfasis sobre la necesidad del diálogo entre países en Latinoamérica, sobre todo en relación a la disputa sobre el mar. El domingo se le preguntó si iría más lejos y si apoyaba la apuesta de Bolivia de cambiar sus fronteras.

"En este momento tengo que ser muy respetuoso al relacionarme con esto porque Bolivia presentó una petición a un órgano internacional. Si hago un comentario, soy cabeza de Estado y podría interpretarse como si estuviera metiéndome en la soberanía de otro Estado".

"En general, alabo a la iglesia Latinoamericana por joven y fresca" dijo el papa, que agregó que el resto del mundo podría aprender de ella.

"He deseado motivar a esta joven iglesia y creo que esta iglesia nos puede dar mucho más", dijo. "También puede ser una iglesia indisciplinada, pero con el tiempo adquirirá disciplina, pero nos dará mucho bien".

A pesar del cansancio del viaje, Francisco estuvo animado durante la conferencia de prensa de una hora en el avión papal y bromeó al decir que en cualquier momento interrumpiría en guaraní. En dos ocasiones Francisco rezó en Paraguay el Padre Nuestro en el idioma nativo. También dijo sentirse como un "bisabuelo" cuando los jóvenes le pedían tomarse "selfies" con ellos.

"Es otra cultura", dijo, antes de agregar: "La respeto".