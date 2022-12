“Estamos dispuestos a tenerlo en cuenta”: universitarios acogen mensajes del papa

No dejarse robar la alegría fue uno de los que más impacto tuvo. “La esperanza es muy importante”, destacan.

“Por favor no se metan en el chiquitaje, no tengan vuelo rastrero, vuelen alto y piensen en grande”, esta reflexión para Andrés Córdoba, estudiante universitario, significó que “la esperanza es lo único que tenemos para que el país salga adelante”.

Viviana Castillo, otra estudiante que atendió el llamado del papa Francisco, expresó que “estamos jóvenes y depende de nuestros actos vernos reflejado en un futuro.

Los jóvenes que estuvieron pendientes de la visita del obispo de Roma consideran que el paso del papa por Colombia los motiva a hacer más por el país.