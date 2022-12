“Estamos evitando hacer daño a población civil”: FARC

El negociador de la guerrilla sostuvo que ese grupo ha "estado evitando que se produzcan daños a la población civil. Ese es el principio de las FARC, con eso actuamos".

De esta manera Rodrigo Granda respondió cuando se le preguntó sobre qué van a hacer las FARC para que civiles no sigan cayendo en los ataques que, según las autoridades, esta organización está cometiendo en varias zonas de Colombia.

Entre estos ataques se encuentran el de San Miguel, Putumayo, donde murieron 2 personas y 15 más resultaron heridas, y el de Miraflores, Meta, en el que murieron otras 2 personas y 25 más quedaron lesionadas.

Agregó Granda que el hecho de que las FARC estén en La Habana, Cuba, tratando el tema de paz, es un paso gigantesco para Colombia.

"No la estamos jugando y no la vamos a jugar por la paz", señaló el jefe guerrillero.