“Estamos muriendo de sed”: a indígenas wayú los tienen secos las falsas promesas

En las rancherías no tienen ni para cocinar alimentos. Dicen que las iniciativas para suministrarles el líquido suelen quedar en veremos.

Y es que el agua sigue siendo el dolor de cabeza de estas comunidades en La Guajira.

Un gigantesco jagüey, completamente seco, es el claro ejemplo de las necesidades que sufren.

"Nosotros nos estamos muriendo de sed, los animales se están muriendo también de sed. Aquí los animales toman agua una sola vez al día”, dice María Castro, indígena wayú.

Ellos caminan por varios kilómetros para buscar el líquido, muchas veces sin saber si el que encuentran es apto para su consumo.

"No entendemos (por qué), con tantas riquezas que tiene La Guajira, no nos pueden ayudar a nosotros", se pregunta Jaider Epinayú, miembro de la comunidad wayú oumana.

Para Mauricio Ramírez, investigador y exsecretario de Planeación de La Guajira, parte de esta necesidad se debe a los efectos del cambio climático.

“El Ideam prevé que en 100 años el régimen de lluvias de La Guajira, que es muy bajo, se va a reducir un 30%", asegura.

Mientras la falta de agua los ataca, los elefantes blancos, que se suponían eran una solución a esta crisis, se merodean y reproducen a lo largo del departamento.

