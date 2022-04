“Estamos muy preocupados por la situación antivida que hay en Colombia”: arzobispo de Bogotá

En el marco de esta Semana Santa, el prelado que lidera, por instrucción del papa Francisco, los esfuerzos de los obispos por abrir espacios de diálogo con los candidatos presidenciales envió un mensaje a los colombianos en medio de esta tensa campaña. En entrevista con Noticias Caracol, monseñor Luis José Rueda, presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Bogotá, habló de las preocupaciones de la Iglesia frente a la violencia en el país y cuál es su invitación a los aspirantes a la Presidencia de Colombia.

“Hay una invitación con el contexto que nos está proponiendo el papa Francisco en el Camino Sinodal, que tiene como unas claves, primero, caminar juntos, vamos a hacer procesiones, si lográramos hacer de la historia de nuestro país, de nuestras familias, de nuestras regiones un caminar juntos; ese es un primer detalle, caminar juntos, que significa tener metas comunes, metas que podemos compartir, metas en las cuales trabajamos juntos. Por otro lado, creo que este es un ambiente de reflexión que nos lleva a escucharnos unos a otros, a mirarnos a los ojos, a ver al otro no como el enemigo, sino como el hermano, la hermana, como ese tesoro que Dios nos da y, cuando nos descubrimos así, no nos agredimos”, manifestó.

A propósito de la campaña electoral en Colombia, la Iglesia ha abierto espacios de diálogo con los candidatos a la Presidencia.

“Él (papa Francisco) quiere mucho a Colombia, él espera mucho en Colombia, sabe la importancia que tiene Colombia, en América Latina y en el mundo, en los equilibrios de todo orden y él nos está diciendo 'eso que van a hacer, háganlo con mucha responsabilidad, háganlo con amor, escuchen'. El ejercicio de escuchar lleva a que escuchemos a toda clase de personas, sin prejuicios, a que no tomemos una postura como de yo tengo la verdad y usted me va a engañar, no. Debemos crecer en la confianza y ese ejercicio de escucha con los candidatos ha sido muy interesante, vamos avanzando con ellos, dialogando con cada uno de ellos, descubre uno realidades que de otra manera no pudiera apreciar”, señaló.

Asimismo, el arzobispo de Bogotá se refirió a la preocupación de la Iglesia por la situación de violencia en las regiones y la necesidad de “retomar esa senda de esperanza, esa senda de respetar la vida”.

“La Iglesia está muy preocupada con las regiones. Estamos muy preocupados por la situación antivida que hay en Colombia, muchos signos de violencia, muchos signos de guerra. Tuvimos como el sueño de una paz que nos ha durado muy poco, pero que requiere que todos nosotros volvamos a retomar esa senda de esperanza, esa senda de respetar la vida, eso se lo estamos diciendo a los candidatos y les estamos diciendo que escuchen a las comunidades, es necesario que el que pretende, el que busca, el que quiere gobernar a Colombia, sea una persona que tiene capacidad de escucha desde el corazón, desde su mente, no el que tiene ya respuestas prefabricadas. El pueblo hace al gobernante, pero necesita que el gobernante escuche al pueblo realmente en las situaciones que vive”, subrayó.

La Iglesia católica hace un llamado a recuperar la senda de la paz.

“Nosotros creemos que el diálogo, el concertar, el escucharnos, el reconciliarnos, es necesario en este momento en Colombia. No podemos ir a las urnas y cada uno con un arma, con un arma de venganza, con un arma de que si gana tal, entonces después de las elecciones me convierto en el enemigo. Va a ganar uno solo, pero tiene que ganar toda Colombia. Todos somos responsables del bienestar de los colombianos, todos debemos confluir en estos valores que van a permitir que construyamos un país estable, que no caigamos en un abismo de sinsabores y que pasemos cuatro años agrediéndonos unos a otros después de las elecciones, eso es lo peor que nos puede pasar”, puntualizó.