“Estamos pensando en el futuro con normas del pasado”: expertos opinan sobre suspensión a Uber

Algunos consideran que no se trata de sancionar o restringir, sino de evolucionar. Usuarios y taxistas también se pronuncian tras la decisión de la SIC.

La ley señala que toda persona natural, jurídica, privada o pública que ofrezca un servicio de transporte público de pasajero debe contar con autorización previa del Estado, permiso con los que no cuenta Uber, por eso la decisión reciente de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Para Belisario Vásquez, abogado experto en derecho laboral, se necesitan normas que regulen el presente y que estén en sintonía con los avances de las nuevas tecnologías.

"Se habla de economía naranja, del 4 0… estamos pensando en el futuro, pero con normas del pasado y no es así", dice y agrega que se deben garantizar los derechos mínimos laborales.

"Que las plataformas digitales, cualquiera de las que hay, asumiera una parte de la cotización. Alguna cosa así para garantizar la seguridad social de estas personas, no es venir al ‘rompe’ a sancionar, a prohibir", precisa.

Algunos miembros del Congreso de la República también están a favor de reglamentar.

“No es un secreto para nadie que los taxis amarillos están en desventaja. Lo que hay que hacer es reglamentar, eliminar carga a los taxis y poner responsabilidad a las plataformas; que sea el usuario el que escoja en que se quiere movilizar”, sostiene Mauricio Toro, representante a la Cámara.

Varios usuarios de plataformas digitales, consultados por Noticias Caracol, no comparten las medidas tomadas contra aplicaciones como Uber o Picap.

“De acuerdo no estoy porque es un método de trabajo para muchas personas y muchas personas también lo utilizan”, señala Leonardo Ramírez, usuario de transporte.

Y los taxistas también proponen soluciones.

“Me parece que es un servicio ilegal y que deberían prestarlo, siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos que nosotros estamos cumpliendo acá en Bogotá”, dice José Quesada, conductor de taxi.

Tenga en cuenta que, mientras el proceso contra Uber surte efecto en el Tribunal Superior de Bogotá, el servicio prestado no tendrá ningún cambio para los usuarios.

Le puede interesar: ¿Por qué ordenaron suspensión del servicio a Uber y qué pasará con la aplicación?