“Estamos sufriendo, no hay comida”: habitantes del Catatumbo no aguantan más el paro del EPL  

Residentes de los 8 municipios afectados dicen estar cansados de permanecer encerrados y no poderse movilizar libremente. Piden ayuda al Gobierno.

Por las vías de los pueblos nadie transita y las calles permanecen desoladas. Algunos habitantes solo asoman la cara por las ventanas y otros salen, pero con temor.

"Estamos sufriendo por el paro que hay entre los dos grupos armados. Sufriendo porque no hay comida ni nada", asegura Antonio Torres, habitante de El Tarra, Norte de Santander.

Puede leer: “Paren el conflicto”, el pedido de unos 4.000 marchantes al EPL y el ELN en El Tarra

En el corregimiento de San Pablo, afirman que la mayoría de gente ha vivido en medio del conflicto armado en los últimos cincuenta años.

“Tenemos tiempo de estar en esta guerra. Yo tengo 67 años y desde que me conozco estamos en esta guerra”, afirma Gilberto Lázaro, habitante.

Tras la nueva lucha que libran el ELN y EPL por el control y la rentabilidad de la coca en la zona, los habitantes de la región dicen estar arrepentidos de sembrarla.

"El cáncer número uno del Catatumbo son los cultivos ilícitos, nosotros mismos somos los culpables de la situación que se está viviendo", sostiene Luis Alfonso Salazar, dirigente comunal de El Tarra.

Al lado de la coca sembrada permanecen arrumadas varias máquinas de Ecopetrol, reflejo de la parálisis económica de la cual los líderes sociales también culpan al Gobierno.

Quienes habitan los ocho municipios afectados por el paro solo piden, a los grupos delincuenciales, que los dejen mandar a sus hijos al colegio y trabajar el campo sin temores.

Vea, además: “Estamos cansados”: habitantes del Catatumbo rechazan la violencia y piden ayuda del Gobierno

Por otra parte, se terminó la espera para los transportadores que viajan hacia Tibú, Norte de Santander, ya que con escolta policial han podido movilizar las caras represadas hace ocho dais.

Municipios como El Carmen y Playa Belén permanecen paralizados y los campesinos no pueden comercializar sus cultivos.

Entre tanto, alcaldes de Norte de Santander y de Cesar le pidieron al Gobierno Nacional, de manera urgente, superar la crisis humanitaria que se vive en el Catatumbo. En reunión con el vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, le solicitaron un plan de respuesta inmediata en seguridad, pero sobre todo en inversión social.

"Estamos aquí para hacer equipo con ellos y dar garantías de esos proyectos. El plan de desarrollo, que no producirá milagros de la noche a la mañana, se pondrá en marcha a toda velocidad”, asegura Naranjo.

Más sobre esta noticia:

“Se siente uno como en una cárcel”: habitantes de Catatumbo que...