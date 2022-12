Están jugando con candela y este proceso puede acabar: Santos a las FARC

El presidente de la República condenó las acciones terroristas de las Farc en contra de la infraestructura energética del país y aseveró que son "condenables desde todo punto de vista".

El mandatario señaló que esos "ataques que no son de ahora, vienen de hace algún tiempo" y se refirió a la acción perpetrada en contra de torres de energía que dejó sin luz a Buenaventura.

"Es algo demencial. Ellos mismos se están cavando su propia fosa política, porque eso es exactamente lo que hace, que la gente los rechace cada vez más. Lo que hicieron hace algunos días que atacaron un acueducto, dejaron sin agua unas poblaciones del Meta. Eso es un acto de terrorismo totalmente condenable", afirmó.

Al intervenir en la celebración de los 150 años de la empresa Manuelita, el presidente indicó que "eso es lo que nosotros estamos diciéndoles: ustedes continúan con eso, están jugando con candela y este proceso puede terminar, porque no podemos seguir indefinidamente en esta situación, porque el pueblo colombiano se confunde y no entiende".

El jefe de Estado también explicó que "sabía desde el principio que iba a ser difícil explicar por qué es que hablan ustedes en La Habana de paz y aquí siguen en guerra".

Recalcó que la decisión de hablar en medio del conflicto "fue deliberada y agregó que "no hay cese al fuego porque no quiero terminar como un expresidente que ensayó nuevamente un proceso de paz, fracasó y la guerrilla se fortaleció".

"Eso no quiero que suceda", concluyó Juan Manuel Santos.