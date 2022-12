¿Están prestando un servicio ilegal los taxistas que usan la aplicación Uber?

Una controversia se registra en Bogotá, por una aplicación para celulares llamada Uber, que sirve como intermediaria para prestar el servicio de transporte público individual.

El secretario de Movilidad, Rafael Rodríguez, advirtió que se trata de una empresa pirata.

Uber es una aplicación que funciona en 50 ciudades en el mundo y llegó a Bogotá en octubre del año pasado. Aunque inició operaciones con 25 vehículos, ahora son cientos de afiliados. Según voceros de Uber, consultados por Noticias caracol, ellos no son transportadores.

En concepto de Rodríguez, lo que hace Uber es ilegal. El funcionario aseguró además que otra ilegalidad de la empresa es tener una tarifa diferente a la establecida.

"Es una piratería de cuello blanco", aseguró el secretario Distrital de Movilidad.

Taxistas consultados por Noticias Caracol se quejaron por lo que consideran una competencia desleal por parte de Uber.

Para utilizar el polémico servicio de transporte de Uber, el usuario debe registrarse con sus datos básicos e inscribir su tarjeta de crédito. No existe la opción de pagar en efectivo. "La idea es que los pasajeros no tengan que llevar dinero para pagar ninguna carrera", explicó Patrick Morselli, responsable de la expansión de esa aplicación en Latinoamérica.