Estas cifras sobre violencia contra los niños en Colombia dan vergüenza

El abuso sexual y el maltrato registran los números más altos. ¿Por qué el país se ensaña con los más inocentes?

Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, este es uno de los países de América Latina donde más se violenta a los menores de edad.

Durante el primer trimestre de este 2018, solo en Bogotá se reportaron 1.041 casos. Durante 2017 fueron 4.341 casos, así que la penosa tendencia se mantiene, cerca de 12 niños violentados a diario.

Las cifras indican que, de los 15 millones 448 mil colombianos menores de 18 años, 10.082 niños y niñas son víctimas de violencia intrafamiliar cada año.

Sin embargo, las estadísticas no reflejan la magnitud del problema porque no todos los casos se denuncian o se conocen.

Según Medicina Legal, no hay un sistema de información y un seguimiento claro de lo que ocurre con la violencia contra la niñez.

Esta es solo una de las dolorosas historias:

Prima de Teófilo Gutiérrez, de 2 años, murió por bala perdida en...