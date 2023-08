Estás fueron las condiciones para la libertad de Nicolás Petro

Luego de tres días de audiencias y giros, el juez 74 de control de garantías de Bogotá dejó en libertad a Nicolás Petro y Daysuris Vásquez . El hijo mayor del presidente Gustavo Petro y su exesposa deberán ceñirse a las restricciones y condiciones impuestas en el proceso judicial. Ahora, deberán entregar todas las pruebas a la Fiscalía General de la Nación para demostrar sus señalamientos.

En medio de la audiencia que se llevó a cabo en horas de la noche del pasado viernes, 4 de agosto de 2023, el juez indicó que no se accedió a la detención domiciliaria para Nicolás Petro Burgos debido a que “no se dio esa justificación, no se aprobó la no privativa en ninguna parte por el delegado fiscal, no se podía inferir esa carga”.

Añadió que “se accede a la solicitud de imposición de medida de aseguramiento, pero no a la que indica la Fiscalía, sino a medida no privativa de libertad”. Ante esta decisión, el ente investigador no interpuso ningún tipo de recurso.

Luego, el juez precisó que se recabó en las cancelaciones de las órdenes de captura emitidas por el juzgado 16 homólogo de garantías.

Durante esta audiencia, el togado hizo varias advertencias, entre ellas la prohibición de tener contacto con cualquiera de las personas involucradas en el escándalo de corrupción.

“A usted le queda terminantemente prohibido interactuar, señor Petro Burgos, escuche muy bien, con cada una de las personas que le dieron recursos de procedencia ilícita y con cualquiera de las otras personas que a lo largo de esta investigación guardan relación con estos hechos que se investigan, a no ser que los mismos sean por conducto de su apoderado sin que se limite ese ejercicio del legítimo derecho a la defensa, pero queda terminantemente prohibido el tener esas participaciones en reuniones políticas”, dijo.

El juez también compulsó copias por nuevos delitos a Nicolás Petro por los que debe responder ante la justicia: “Y aquí se compulsará, obviamente, copias penales para que se investigue el interés indebido en la celebración de contratos. Creo que traspasa la órbita de esa conducta delictiva por parte de Petro Burgos”.