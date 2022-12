Estas grabaciones y seguimientos hicieron que la Corte Suprema pidiera investigar a Álvaro Uribe

Alto tribunal dice que pudo haber supuesta manipulación de testigos por parte del expresidente, que en una interceptación aseguró saber de las escuchas.

Según la investigación de la Corte Suprema, Uribe no solo mintió al señalar a Iván Cepeda por manipulación de testigos, sino que él mismo habría incurrido en la conducta que le atribuyó al senador del Polo Democrático.

“Como resultado de las interceptaciones telefónicas ordenadas, se obtuvieron miles de llamadas, cuyo análisis, y el de los múltiples testimonios y documentos acopiados, ponen de presente una serie de intríngulis detrás de todo este asunto, lo cual, por supuesto no solo demandó tiempo importante, sino que tornó compleja la decisión que corresponde tomar en derecho”, sostiene el fallo.

La Corte aseguró contar con pruebas de que el expresidente y otra persona contactaron a los testigos, que son paramilitares presos. Supuestamente, ambos se encontraron personalmente para tratar el delicado tema. Habría fotos en el expediente de dichas reuniones.

Apartes de las grabaciones

“Me están investigando a mí con usted y tienen interceptado el teléfono. O sea, esta llamada la están escuchando esos hijueputas”, habría declarado Uribe en una conversación.

“Por la mañana voy a hacer un escándalo en Twitter con eso sin mencionarlo a usted”, sería otra frase de la comunicación, según la Corte.

Las pruebas fueron recopiladas durante cuatro años y motivaron una orden de investigación contra Uribe.

Uribe se pronunció

“Sigue el ánimo persecutorio de la Corte Suprema de Justicia”, sostuvo el expresidente y hoy senador tras conocerse la sentencia.

Uribe aseguró que no hay argumentos para considerar que las visitas de Cepeda a exparamilitares se hubiesen enmarcado dentro de las funciones de una comisión de derechos humanos de la Cámara.

“Se han dado casos de personas que quieren declarar en nuestro favor y en la Fiscalía les preguntan si nos van a acusar”, añadió en redes el exmandatario.

Uribe pidió que se publiquen la totalidad de las interceptaciones y que sea la ciudadanía la que examine si cometió delito alguno. También aseguró que conservará su número telefónico, al tiempo que insistió en que seguirá en la búsqueda de personas que le ayuden, según él, a esclarecer la verdad.



Sigue el ánimo persecutorio en la Corte Suprema. pic.twitter.com/TkTxOkCiE6 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 18, 2018

“Pido a los colombianos presos, que conozcan manipulaciones del senador, que se atrevan a denunciar”, añadió.

El abogado de Uribe, Jaime Granados, afirmó que en los próximos días se interpondrá y sustentará un recurso de reposición frente a la decisión judicial.



Comunicado a la opinión pública del abogado del Presidente @AlvaroUribeVel pic.twitter.com/v2W0bUZrn9 — Jaime Granados Peña (@JGranadosPena) February 17, 2018

