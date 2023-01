Estas interceptaciones de la Fiscalía vincularían a Stella Durán con el llamado 'Invima paralelo'

La organización ponía en el mercado productos estéticos, esotéricos y de belleza en general con licencias falsas.

En una de las pruebas se escucha a una mujer identificada como Claudia Peñaranda, enlace y tramitadora de los empresarios Stella Durán y Jorge Sánchez, en una conversación donde, al parecer, se planeaban cápsulas con componentes falsos.

Claudia Peñaranda: ya hablé con don Jorge Iván Sánchez a doña Stella Durán de las cápsulas, y dijo que sí.

Cómplice: ¿y esas cápsulas son de…?

Claudia: cápsulas de suplementos dietarios. Lo que va a pasar es que doña Stella lleva las cápsulas a granel y nosotros las metemos en el frasco, le ponemos etiquetas y los escogemos.

En otro audio, la misma Claudia Peñaranda, entre risas, deja al descubierto el sitio donde se fabricarían los suplementos dietarios.

Claudia: ese registro es mío

Cómplice: ¿es suyo?

Claudia: sí, es mío, y el laboratorio en Estados Unidos es mío

Cómplice: ah, es que el laboratorio es americano

Claudia: sí.

Cómplice: pero ¿dónde hacen el producto?

Claudia: en Estados Unidos de Bogotá (risas), ¿no está bueno ese registro?

Cómplice: está buenísimo.

Pero según las conversaciones, cápsulas y otros productos estéticos como champú, aceites y geles, no eran analizados en laboratorios. En otra interceptación se escucha decir a Claudia Peñaranda que “nosotros en el registro sanitario tenemos como fabricante al laboratorio Chenier. Nosotros lo que tenemos es una habitación arrendada donde Fernando fabrica los productos”.

Quizá una de las grabaciones más contundentes es donde la tramitadora, clave en el llamado Invima paralelo, se asombra de la capacidad de Stella Durán de falsificar los productos.

“Ayer, cuando estaba ahí donde Stella Durán, llegaron unos pedidos. Pues me llamó la atención el color del champú elaborado por laboratorios Dermis. Yo en Dermis estoy de lunes, miércoles y viernes a la 6am, y yo sé lo que se fabrica allá, y dije: ¿qué pasó aquí?, esto no lo elaboró Dermis”, se escucha en la grabación.

Entre otros productos también hay óvulos y cremas vaginales fabricadas en Medellín que eran ofrecidos como importados.

