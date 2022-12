Estas son las millonarias pérdidas que ha dejado el paro cafetero

En las plazas de mercado de Bogotá, al igual que en muchas otras del país, ya escasean diferentes productos agrícolas como consecuencia de los bloqueos de las protestas.

Otro sector que está fuertemente golpeado es el avícola, con pérdidas por 50 mil millones de pesos.

A causa de los bloqueos, cada día se están dejando de vender 130 millones de huevos diarios y 30 mil toneladas de pollo.

Más de 130 mil aves han muerto porque no les está llegando el alimento y 8 millones más están en riesgo de morir si el paro persiste.

También las estaciones de combustible están dejando de vender en el Eje Cafetero, el sur y el occidente del país. Sus ventas se redujeron 16.650 millones de pesos diarios, con un detrimento de mil millones por día.

Los transportadores de carga no se quedan atrás. Las cifras en negativo, acumuladas por los bloqueos, ya suman 95 mil millones de pesos y unos 10 mil vehículos se han visto afectados.

Entre tanto, los pequeños productores de leche se están quedando con medio millón de litros represados en sus fincas, unos 500 millones de pesos diarios que no recibirán.

A su turno, la industria arrocera señala que si bien no tiene un cálculo exacto, en algunas zonas el arroz está represado y hay serias demoras en la movilización de semillas y fertilizantes.