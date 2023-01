Estas son las precisiones de la Corte Suprema frente al delito de abuso sexual

Alto tribunal rectificó polémico fallo que conceptuaba que el crimen se configuraba únicamente cuando el victimario ejercía violencia física.

“Así no haya resistencia, hay delito”, dice la nueva doctrina.

“En un ataque violento no siempre se reacciona mediante actos materiales de defensa, pues ello también puede ocasionar en la víctima un estado de conmoción psíquica que enerva cualquier respuesta de esa índole", conceptuó la sala penal de la Corte.

