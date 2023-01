Estas son las pruebas contra Carlos Bermeo, fiscal de la JEP envuelto en escándalo de soborno

Aparte del video donde se ve recibiendo 40 mil dólares en efectivo, Fiscalía dio detalles sobre lo que habría acordado hacer a cambio del dinero.

Día de audiencia

A los juzgados de Paloquemao llegaron este lunes Carlos Bermeo, fiscal de la JEP, su esposa y otros tres capturados por presuntamente intentar incidir en la extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich.

Tras varias horas de verificaciones médicas, Medicina Legal determinó que Luis Alberto Gil, exsenador involucrado en el supuesto soborno y quien el fin de semana sufrió una afección cardiaca, podía asistir físicamente a la diligencia.

Aunque se intentó realizar la audiencia por videoconferencia desde la Clínica Colombia, donde se encuentra internado Gil, fue suspendida por problemas técnicos luego de que el exsenador argumentara que no escuchaba nada.

Pruebas

Dentro de las evidencias que tiene la Fiscalía contra los detenidos está el video en el que se ve a Bermeo recibiendo 40 mil dólares en efectivo.

También otras imágenes que muestran a Orlando Villamizar y a Yamid Prieto, cercanos al exsenador Gil, recibiendo otros 460 mil dólares para completar el pago de 500 mil dólares, de un pacto de 2 millones, a cambio de incidir en el proceso de extradición de Santrich.

Según la investigación, desde su cargo, Carlos Bermeo documentaría otros procesos en los que Santrich sería pieza fundamental y se reclamaría su declaración para impedir así su extradición hacia Estados Unidos.

También haría lobby ante los magistrados de la JEP, principalmente ante Jesús Ángel Bobadilla, quien sí tiene en su despacho el proceso de extradición del exguerrillero.

Una alerta de la DEA, la versión de un informante, interceptaciones y seguimientos al fiscal Carlos Bermeo hacen parte del arsenal de pruebas en su contra.

Ante este escándalo, se pronunció Giovanny Álvarez, director de la unidad de investigación de la JEP y el responsable del nombramiento de Bermeo.

"El hecho que una persona, que ha venido cumpliendo todos los requisitos a la unidad de investigación y acusación, se haya desviado del cauce no quiere decir que yo tenga que renunciar a mi cargo como director y dejar abandonado este proceso de paz que es importante para Colombia", aseguró.

Patricia Linares, presidente de la Justicia Especial para la Paz, cuestionó el nombramiento y señaló que el fiscal capturado no tuvo ninguna influencia en el caso Santrich pues, sostiene, está blindado.

En contexto:

Fiscalía revela nuevo video que evidenciaría la entrega de dinero destinado al fiscal de la JEP Desde hace un mes el CTI le seguía la pista a fiscal de la JEP señalado de recibir dinero