Estas son las sanciones para quienes intenten hacerle conejo al aislamiento durante puentes festivos

El presidente Iván Duque advirtió esta noche que las autoridades sancionarán a quienes intenten salir en medio de la cuarentena en Colombia por coronavirus.

El jefe de Estado ordenó redoblar los operativos de control y recordó que estos fines de semana no son para vacacionar, pues los ciudadanos deben seguir en casa respetando el aislamiento preventivo obligatorio.

“Hay restricciones muy claras frente a la movilidad intermunicipal. No estamos en vacaciones, no estamos en fiesta, no estamos en un momento donde podamos relajarnos, todo lo contrario. Hoy más que nunca tenemos que ser bastante cautos y, además, muy responsables en aplicar las normas del aislamiento preventivo obligatorio”, aseguró el mandatario.

Por su parte, el general Óscar Atehortúa, director de la Policía Nacional, señaló: “El incumplimiento y desacato a la orden de autoridades equivale a una multa tipo IV, es decir 936.000 pesos”.

También recalcó que “en algunos casos específicos los ciudadanos podrían verse inmersos en una conducta de tipo penal por violación a las medidas sanitarias y falsificación de documentos. Esta última buscando ir los controles desplegados por las autoridades”.

Sin embargo, el general Atehortúa dijo que la idea no es sancionar, sino hacer cumplir la ley, por lo que recomendó quedarse en casa.