Estatua humana que participó en robo a turista en Cartagena se entregó

El joven aseguró que lo hizo por necesidad y ofreció disculpas. El otro hombre aún no aparece.

Roberto Carlos Pérez Seña, habitante del barrio Pablo Sexto, llegó esta mañana a la emisora La Reina, de Cartagena, para ofrecer a toda la ciudadanía disculpas públicas por participar en el hurto de una billetera a una turista colomboestadounidense, en el centro histórico, como quedó grabado en este video.

“A la persona le pido disculpas, a ella y a Dios que me perdonen por lo que hicimos. Fue un error, que en verdad sí lo reconozco que nosotros lo hicimos y le pido a esa persona que por favor que me disculpe. Que me perdone por ese error”, expresó.

El joven, de 27 años, que hace siete representa a pescadores como una estatua humana, dijo que cometió el robo supuestamente por necesidad.

“Eso fue un impulso que cometimos entre los dos, ahí la culpa la tenemos los dos. Al ver que su familia no tiene comida y al ver que mi sobrino está estudiando nos cometió a hacer esa locura”, explicó.

Revela que los 300 dólares que había en la billetera, los dividieron en partes iguales.

“Esa plata no la cogimos para mal. Esa plata le di a mi mamá para que hiciera un mercado y como ella es artesana le di para que comprar para que hiciera sus cosas”, aseguró.

Roberto Carlos fue acompañado por su madre, una artesana que explicó lo difícil que fue para ella esta situación.

“Yo sentí mucho dolor en mi corazón porque nunca pensé eso de él, porque yo llevé a mi hijo de 12 años a trabajar al centro, y nunca había sucedido eso”, dijo Catalina, la madre del joven.

Juan David, compañero de Roberto Carlos, aún no se entrega a las autoridades. Mientras tanto, Roberto fue trasladado por un agente de la Policía, a la Fiscalía, para responder por su delito.