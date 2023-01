Este carro ha sido el hogar de una anciana de 75 años y sus 4 gatos por 10 años

La mujer asegura que fue abandonada por su familia y que antes dormía en un pasillo. A pesar de lo estrecho, tiene espacio hasta para su ropa.

En el barrio Candiles, en Bucaramanga, hay un carro verde modelo 1985 abandonado a la orilla de la vía. Por más de 10 años, este ha sido el hogar de Luz Marina Ramos, una anciana de 75 años que fue abandonada por sus hermanos.

"Pues yo no pensaba que iba a ser mi casa porque me dejaron ese carrito pa' dormir ahí porque yo dormía en un corredor", comentó la mujer.

En el estrecho automóvil, la anciana duerme, mantiene a sus cuatro gatos y hasta guarda su ropa. Lo único que no hace allí es sus necesidades y el aseo personal, para eso recurre a la ayuda de los vecinos que le prestan el baño.

Ramos asegura que ha sido víctima de los ladrones por lo que tiene que asegurar el automóvil: “No lo dejo solo, por lo menos ahorita. La cédula no la tengo es porque me la robaron entonces no me he podido mover ".

Los habitantes de Candiles piden a la alcaldía una pronta atención a esta mujer mayor que vive de la caridad de la gente y del dinero que logra recogiendo cartón y chatarra.

"Nosotros quedamos en hacerle una nueva visita la otra semana para hacerle la vinculación en el Sisben como lo que es, habitante de calle", declaró Juan Patiño, coordinadora del programa para el adulto mayor de la Alcaldía de Bucaramanga.

Expertos aseguran que la situación de las personad de la tercera edad en Bucaramanga es crítica, como lo comenta Margie Quintero, docente y psicóloga de la Clínica Especial del Adulto Mayor: “altos índices de abandono, tenemos población mayor que está en condición de negligencia por parte de sus familiares, la situación geriátrica no nos está dando”.