Este es el trino y los audios de Álvaro Uribe que llevaron a la Corte Suprema a abrir investigación

Entre las más de las 27.000 grabaciones, están las conversaciones con el ganadero Juan Guillermo Villegas y con el alcalde de Amagá, Wilser Molina.

Los indicios de la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente por manejar información que tenía la Fiscalía, y el propio tribunal, se originaron, según la investigación, en el mismo ex mandatario Uribe Vélez, quien en su cuenta de Twitter, el 23 diciembre de 2015, publicó:

“He recibido información sobre interceptaciones y seguimientos de la justicia en mi contra, ya tengo pruebas de los días 21 y 22 de octubre”.

Pero, ¿por qué la Corte con este trino podría sospechar del expresidente? La clave, según el tribunal, la tenía Juan Guillermo Villegas, un importante ganadero de Antioquia que en tono de advertencia le dice a Uribe que hablen por aparentes denuncias públicas.

Tiempo después, según la investigación, se buscan para hablar urgente y se citan en un establecimiento donde se venden jugos. El 22 de diciembre, Juan Guillermo Villegas y Álvaro Uribe hablan de su encuentro.

En este audio el propio expresidente, asegura que está siendo interceptado:

“Las llamadas las interceptaron todas y la Fiscalía nos hizo seguimiento en la 70. Yo desde hace muchos días sabía eso, pero no lo había concretado, me están investigando a mí con usted y que tienen interceptado el teléfono… o sea, esta llamada la están escuchando esos hijueputas”

En otro audio en poder de la Corte, Villegas habla con un hombre a quien identifica como “Humberto”. A él le comenta del resultado de la reunión con el expresidente.

Y, ¿quién sería Humberto? Para la corte se trataría de Humberto Gómez, un misterioso hombre que ha visitado reiteradamente varias cárceles del país, en especial la Paz de Itagüí.

Los investigadores indagan si estas visitas tienen relación con la búsqueda de ayuda para el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez.

