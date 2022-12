Este hombre dice que mató a su padre porque golpeaba a su mamá

En Bogotá, un hombre se declaró culpable de haber asesinado a su padre, de 71 años, en el sur de la ciudad y de esconder el cuerpo durante varios días en su propia vivienda. El acusado aseguró que cometió el crimen porque su progenitor golpeaba a su madre y además abusaba de él y sus hermanas.

Jeison Ismael Beltrán, de 36 años fue capturado por la Policía en el barrio La Paz de la localidad Rafael Uribe Uribe en el sur de la capital colombiana.

Los pormenores del crimen fueron revelados por el subcomandante operativo de la Policía de Bogotá, coronel Óscar Pinzón. "Al parecer ambos entran en una discusión y lo que hace este muchacho es coger un ladrillo, un arma contundente y empieza a golpearlo tantas veces hasta que lo priva. Posteriormente lo deja en la habitación, lo llena de cobijas y le deja amarrada su cabeza con una camisa", informó el oficial.

El acusado mantuvo en la vivienda varios días el cadáver de su padre envuelto en un colchón. "El sujeto, después de que comete los hechos, empieza a deambular por todo el barrio. Los vecinos empiezan a notar la ausencia del papá. La hermana empieza a saber que no está, se lo empieza a preguntar porque obviamente es la última persona que lo ve, hasta que accede a comentarle que lo había matado", agregó Pinzón.

El capturado dijo que tuvo varias razones para cometer el crimen: "toda la vida le pegó a mi mamá. Mis recuerdos de infancia son ver como levantaba a mi mamá a golpes y la sangre salpicando la pared. Teniendo 29 años todavía me humillaba y me maltrataba física y sicológicamente".

Por el crimen, Beltrán fue privado de la libertad sindicado de homicidio agravado. "Él ya tiene una boleta de encarcelación, cuenta ya con una medida de aseguramiento y va para la cárcel de La Picota", declaró Pinzón.