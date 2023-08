Este ladrón intentó dispararle a un comerciante, pero el arma se le encasquilló: todo quedó en video

En el municipio de San Gil, Santander, un comerciante de 33 años se salvó de ser asesinado por un criminal que intentó dispararle, pero el arma de fuego se le encasquilló . Este dramático hecho quedó registrado en video.

Precisamente, en las imágenes se aprecia el momento en el que el ciudadano, a bordo de un carro particular, llega hasta el barrio Torres del Castillo. Luego de parquear el vehículo, un criminal, pistola en mano, se le acerca por la ventanilla, le apunta y le intenta disparar.

Según el medio de comunicación Vanguardia, la víctima aseguró que había “cambiado un cheque producto del pago de una panela. Luego de salir del banco me voy en mi carro y hago unas vueltas personales por el municipio y cuando me dirijo al barrio donde vivo se me acercó el delincuente”.

De acuerdo con su relato, este hecho ocurrió una hora después de salir de una entidad bancaria con una suma de dinero: “Tal vez me venía siguiendo desde el banco, porque fue lo primero que me dijo, que le entregara la plata. Yo no apagué el carro, subí los vidrios y el delincuente me dijo ‘entrégueme la plata’”.

La víctima de este caso aseguró que el ladrón intentó disparar, pero el arma no le funcionó: “La bala no sale. No sé qué pasó, se le trabó la pistola. Pude reaccionar y acelerar el carro”.

Aunque este intento de hurto/homicidio ocurrió el pasado 21 de julio de 2023, solo hasta ahora se conocieron las imágenes. El comerciante manifestó que San Gil se volvió “una ciudad insegura” y que “da gracias a Dios” que ese hampón no acabó con su vida.