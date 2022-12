Este sería el grupo de desmovilizados de las FARC que entrenan como escoltas en Facatativá

Durante un mes recibirán entrenamiento para proteger a líderes de ese grupo. Gobierno aún no se pronuncia sobre supuestos desmanes denunciados por vecinos.

Este sería el grupo elite de escoltas de los máximos jefes de las FARC, que actualmente reciben capacitación en una academia privada ubicada en Facatativá, Cundinamarca.

Este sería el grupo de desmovilizados de las FARC que entrenan como... Hasta el momento son alrededor de 150 guerrilleros, pero ese número podría llegar a 300. Como se observa en el video permanecen vestidos con el uniforme de la academia y así, durante más de un mes recibirán capacitación sobre el manejo de cierto tipo de armas y estrategias para preservar la vida de los líderes de la guerrilla.

Así lo evidenciaron residentes en el sector.

"Desembarcaron unas cien, ciento cincuenta personas. Tengo entendido que son reinsertados de las FARC que vienen a hacer entrenamiento ahí para ser los guardaespaldas, los escoltas de los grandes mandos de ese frente guerrillero", dice un habitante.

Los guerrilleros llegaron el pasado martes en horas de la noche y a bordo de varios buses al lugar, ubicado en la vereda Pueblo Viejo, a escasos 5 minutos del casco urbano de Facatativá. Las autoridades locales aseguran que no han sido informadas sobre el tema por el gobierno nacional.

Tres días después de su llegada, algunos residentes de la vereda denunciaron desmanes en el lugar.

“Los señores instructores estaban ingiriendo licor ahí hasta en horas de la madrugada. También hubo prácticas de polígono hasta tarde de la noche. Tengo entendido que uno de los proyectiles hizo impacto en una de las puertas de la escuela”, señala una persona.

La oficina del alto comisionado de paz explicó que se trata de guerrilleros en tránsito a la civilidad que no han cometido delitos graves o de lesa humanidad. Las FARC no se han pronunciado sobre el tema.