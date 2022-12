Este video muestra primera prueba de alcoholemia a policía que arrolló a taxista

Un video obtenido por Noticias Caracol permite observar la primera prueba de alcoholimetría practicada a un teniente de la Policía, quien el pasado fin de semana, en la ciudad de Bogotá, estuvo involucrado en un accidente en el que murió un taxista. (Quedó libre a policía habría causado que causó muerte a taxista).

La prueba arrojó un resultado de 0.73, lo que significa un grado uno de alcoholimetría. Sin embargo, más adelante, unas cuatro horas después -seis horas después del accidente- se le tomó otra prueba en Medicina Legal, que dio cero grados.

Sin embargo, el resultado que se debería tener en cuenta según la Policía de Tránsito es el primero. No obstante, las autoridades judiciales dejaron libre al oficial señalado por la muerte de un taxista de 54 años.

Sobre la decisión judicial, el exfiscal general de la Nación Guillermo Mendoza Diago opinó: "ese proceso no ha terminado. Es necesario dejarlo radicalmente planteado para que no hayan cuestionamientos alrededor de la actividad judicial".

"Viene necesariamente una formulación de imputación. El problema es sobre qué base se hará la imputación", indicó Mendoza Diago.

"Cuando la prueba de alcoholemia se hace en los primeros instantes genera una situación de vinculación. Es decir, esta prueba es vinculante al límite tal que es la propia ley la que le da el valor", agregó el experto.

"Que se revise el procedimiento. No es lógico que una primera prueba dé positivo. No veo por qué después van a tomar posteriormente otra prueba. Que no salió negativa, sino con grado 0.18. Pido que se esclarezcan los hechos", declaró Arazully huertas, esposa del taxista fallecido.