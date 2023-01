Esto augura la numerología para Duque, Uribe, Trump y Benedicto XVI en 2019

Adriana Forero, que hace apenas un año vaticinó el tsunami que sacudió a Indonesia, habla de lo que les espera a políticos, deportistas y famosos.

Estas son las predicciones de la reconocida numeróloga:

Políticos

Iván Duque: él no trae una siembra, será un año difícil.

Gustavo Petro: mejorará la situación.

Iván Márquez: etapa de declive.

Andrés Felipe Arias: mucha inestabilidad, todavía no encuentra su libertad.

Álvaro Uribe: mucho cuidado con la salud y con sus procesos porque se puede quemar.

Néstor Humberto Martínez: se puede ratificar o puede salir de la Fiscalía.

Marta Lucía Ramírez: puede mejorar un poco su imagen política y hacer mucho por la sociedad.

Paloma Valencia: puede que le vaya bien un momento.

Claudia López: puede ser la próxima alcaldesa de Bogotá.

Personajes internacionales

Donald Trump: lo destronan, se cae.

Nicolás Maduro: va camino a su caída.

Papa Francisco: no se descarta que dé una sorpresa en salud que no le va a gustar al mundo.

Papa emérito Benedicto XVI: entre abril y junio puede morir.

Deportistas

James Rodríguez: prospera el amor y también le irá bien en el fútbol.

Juan Fernando Quintero: sigue ganando oro, le irá muy bien.

Falcao García: recoge cosecha, puede ir a un mejor club o tener ascensos.

Jeison Murillo: está en etapa de germinación, pero en octubre va a escalar mucho más.

Cristiano Ronaldo: sigue en ascenso.

Lionel Messi: tiene que cuidar mucho la salud, cuidarse de accidentes o golpes, no se descarta una lesión.

Selección Colombia: le va a ir muy bien en la Copa América porque es la seguidilla de lo que sembró en el Mundial FIFA Rusia 2018.

Nairo Quintana: en 2019 hay podio.

Superman López: puede ganar o perder, será inestable este año.

Mariana Pajón: se complicará su regreso a pistas este 2019. Debe cuidar su salud.

Caterine Ibargüen: sigue ganando.

Artistas

J Balvin: todo lo que toca lo convierte en oro, va a dar noticias en el amor.

Shakira: debe cuidar mucho su salud, en especial sus cuerdas vocales, podría interrumpir conciertos.

Sebastián Yatra: va a tener un reconocimiento internacional.

Amparo Grisales: no va a dar mucho que hablar en amor, pero sí sonará a nivel internacional.

Jennifer López: debe cuidar su salud, en especial de accidentes cerebrovasculares o fracturas.

Lady Gaga: sigue subiendo, pero debe cuidarse de una quiebra económica.

Sobre Colombia, la especialista señaló que es un número 1 por su fecha de Independencia, e instó a acompañar al presidente Iván Duque.