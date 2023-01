“Esto demuestra que el acuerdo quedó bien negociado”: Humberto de la Calle sobre caso Santrich

“Siempre se ha dicho que el acuerdo genera impunidad y mire que es todo lo contrario”, sostuvo el candidato presidencial y exjefe negociador con las FARC.

“Impunidad son los 50 años de conflicto sin que el Estado pudiera actuar. Ahora el señor Santrich tiene que ponerle la cara a la justicia”, afirmó Humberto de la Calle, a propósito de la captura, con fines de extradición, de Jesús Santrich por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Para De la Calle, quien lideró por parte del Gobierno Santos las negociaciones con la ahora extinta guerrilla de las FARC, lo ocurrido con Seuxis Paucis Hernández Solarte, nombre de pila de Santrich, se convierte en una advertencia para aquellos desmovilizados que insistan en delinquir.

“No pueden seguir delinquiendo, eso es absolutamente claro. Los miembros de las FARC tienen que tener conciencia de eso”, recalcó el candidato del Partido Liberal.

Explicó De La Calle que, según quedó escrito en La Habana, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solo cobijará aquellos delitos que fueron cometidos en el pasado, antes de la firma del acuerdo. Los que se cometan posteriormente serán conocidos, investigados y sancionados por la justicia ordinaria y, si es el caso, aplicará para ellos la extradición.

“Eso siempre fue claro, lo dijimos en múltiples ocasiones, no solo está escrito”, señaló.

“Yo lo advertí miles de veces en La Habana. El acuerdo lo que dice es que tienen que romper todo vínculo con el narcotráfico y cooperar con el Estado en la solución del problema de la droga. Y luego dice que hay una fecha a partir de la cual cualquier delito ya no está sometido al tratamiento especial del acuerdo. Luego, estos señores, si siguen delinquiendo, Santrich o cualquier otro, pues tienen que afrontar las consecuencias judiciales”, puntualizó De la Calle.

Santrich no solo podría ser extraditado a los Estados Unidos, donde las autoridades lo requieren por delitos relacionados al narcotráfico, cometidos supuestamente después de la firma de la paz, sino que perdería la curul que le fue asignada en el Congreso.

