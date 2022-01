“Esto es para hacer campaña”: madres de falsos positivos rechazan visita de Uribe a Soacha

Las madres de Soacha rechazaron las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe , en las que les pidió a las autoridades llegar al fondo de las investigaciones de los llamados falsos positivos, durante su visita al municipio contiguo a Bogotá.

"Al llegar a Soacha se me revive el dolor por los falsos positivos, las sentencias condenatorias no son suficientes, se requiere la verdad total, por ejemplo, hay que esclarecer la participación del narcotráfico en esos horrendos crímenes", dijo el exmandatario.

Para Cecilia, hermana de Mario Alexander Arenas Garzón, víctima de ejecución extrajudicial en 2009, y vocera de las Madres de Soacha, dice que no da crédito a esas palabras: "A nivel personal no le creo y a nivel de colectivo, ninguna le creemos ese arrepentimiento, Colombia tampoco cree en ese arrepentimiento. No solo son los falsos positivos de Soacha, son más de 6.402 crímenes de lesa humanidad que se encuentran en total impunidad".

Arenas agregó que esta visita “es para hacer campaña, porque todos saben que Uribe se resiste a que ya no esté en el poder, él quiere que Colombia tenga un mando a través de él”.

Para esta mujer cada uno de los jóvenes asesinados es una herida que se abrió y que no cicatriza. Asegura que la única manera de cerrarla es con justicia y respondiendo una pregunta: ¿Quién dio la orden?