“Esto es totalmente inaceptable”: Santos llama a consulta a embajador en Caracas

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció este jueves que decidió llamar a consultas a su embajador en Caracas por el comportamiento "inaceptable" del gobierno de Venezuela en medio de la crisis fronteriza que deja ya más de un millar de colombianos deportados.

"Le he dado instrucciones a la canciller (María Ángela Holguín) para que llame a consultas a nuestro embajador en Venezuela y que convoque una reunión extraordinaria de cancilleres de Unasur; queremos contarle al mundo (...) lo que está sucediendo, porque esto es totalmente inaceptable", advirtió Santos durante un acto oficial.

El mandatario colombiano dijo que tomó esta decisión luego de que el gobierno venezolano incumpliera un acuerdo alcanzado el miércoles según el cual el defensor del pueblo de Colombia, Jorge Otálora, podría visitar la tarde de este jueves la ciudad fronteriza de San Antonio del Táchira para verificar denuncias de abusos hechas por muchos de los ciudadanos expulsados.

"Quiero reiterar que Colombia privilegia el diálogo y la diplomacia y ojalá de parte de Venezuela tengan esa misma actitud, porque hasta ahora lo que hemos visto es que no tienen ninguna voluntad de diálogo ni de soluciones diplomáticas, solo tienen soluciones de fuerza o actitudes como las que han venido teniendo con nuestros compatriotas", dijo Santos.

"No puedo permitir que Venezuela trate a los colombianos y trate al gobierno colombiano de esa forma", aseveró el mandatario.

Según el último balance oficial, 1.097 colombianos han sido deportados de Venezuela desde el viernes, cuando entró en vigencia un estado de excepción decretado por el presidente Nicolás Maduro en un sector de la frontera.

La medida estuvo motivada por un ataque de desconocidos a militares venezolanos ocurrido la semana pasada en medio de una operación anticontrabando en el fronterizo estado Táchira, que Maduro atribuyó a "paramilitares colombianos".