“Esto es un ataque a todos los seres humanos”: Shakira le canta la tabla a Trump

Con una diplomática misiva, la cantante colombiana Shakira le manifestó su malestar al presidente Donald Trump ante las recientes restricciones a la entrada de migrantes a los Estados Unidos.

“Esto no es sólo un ataque contra los musulmanes o refugiados -esto es un ataque a todos los seres humanos- y, en particular, los más necesitados de protección”, escribió la artista barranquillera.

Noticias Caracol presenta la traducción del texto completo de la columna :

“La reciente prohibición de los musulmanes que entran en los EE.UU. propuesto por Donald Trump y que actualmente se está revisando en los tribunales ha encendido gritos de resistencia tanto dentro de los EE.UU. como en el extranjero.

Me gustaría tomar un minuto, con su indulgencia, para unir mi voz debido a que este no es sólo un problema de los Estados Unidos. Esta es una cuestión humana que tiene implicaciones para todos nosotros, ciudadanos americanos y no americanos como yo.

La persecución a un grupo por sus creencias religiosas o la raza es ilegal e inconstitucional en Estados Unidos.

Esto no es sólo un ataque contra los musulmanes o refugiados -esto es un ataque a todos los seres humanos- y, en particular, los más necesitados de protección. En este momento, en todo el mundo, 28 millones de niños han sido desplazadas por el conflicto, desplazados de sus hogares por la violencia y el terror. Los niños no conocen las naciones y no hay fronteras; los que sobreviven crecerán para seguir el ejemplo de aquellos que los devastan. ¿Cómo nos demostrarán amor y aceptación si ni siquiera se les permite valerse por sí mismos, si son vulnerables a los grupos guerrilleros que sólo les enseñarán a perpetuar este ciclo de violencia?

Tenemos que estar alertas para impedir que la intolerancia y el odio les influencien o sea racionalizado con el pretexto de "proteger a nuestro pueblo”. Si aceptamos las sospechas por la orientación de los musulmanes, todos podemos estar seguros de que otros grupos minoritarios no van a estar muy lejos, ya sea mediante el cierre de las fronteras a otros supuestos grupos "peligrosos" o pisoteando sus derechos humanos de otras maneras.

Los musulmanes son nuestra gente. Son seres humanos al igual que los niños, las necesidades y los sueños como el resto de nosotros. No todos los musulmanes son terroristas y, por cierto, no todos los terroristas son musulmanes.

Los latinos son nuestra gente. Ellos no vienen a "robar empleos", vienen en busca de una oportunidad para construir una vida mejor para ellos y para sus hijos, que es lo que los EE.UU. siempre se ha enorgullecido de representar: oportunidades. Ellos son una gran parte de la fuerza de trabajo que ha contribuido a hacer de Estados Unidos el gran país que es hoy.

Los afroamericanos son nuestra gente. Después de soportar siglos de opresión y las innumerables atrocidades humanas cometidas contra ellos, después de luchar por los derechos civiles, es devastador que la discriminación racial siga ocurriendo y sus libertades civiles se vean amenazadas.

Podría seguir nombrando grupos infinitamente, pero el punto es que no debemos escoger grupos y diferenciarlos por raza, clase o religión, porque de acuerdo a la Constitución, todo eso es irrelevante para sus derechos como ciudadano. Cualquier persona que va a los EE.UU. y escoge levantar esa bandera y defender esos principios es "nuestra gente".

Gracias a las redes sociales, todos tenemos una plataforma para utilizar nuestra voz en la actualidad. Frente a todos esos mensajes con lenguaje de odio, veo a otros que levantan el ánimo y me aseguran que no hemos perdido totalmente nuestro camino. Abogados en aeropuertos que ofrecen consejo libre a los refugiados, los neoyorquinos unidos en el metro para borrar el vandalismo neonazi, los médicos que ofrendan su tiempo para dar asesoramiento gratuito a las mujeres que lo necesitan, y activistas ciudadanos que marchan por la igualdad de derechos para todos.

Vamos a mantener inclinada la balanza a favor de la "libertad y justicia para todos". Seguiremos usando nuestra voz para levantar a los demás y hablar a favor de aquellos cuyas voces han sido silenciadas. Felicito a todos los que han hablado en contra de la suspensión, por mantener la pelea y nunca bajar los brazos. #Resistir”