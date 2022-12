Esto les respondió Santos a promotores del hashtag #ZuluagaEraElPresidente

En su primera entrevista del año en televisión, el presidente Juan Manuel Santos habló de los temas claves para el país en este 2017. Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, habló con el jefe de Estado en Arauca.

La prioridad el año pasado fue la paz, ¿cuál va a ser la prioridad en 2017?

La prioridad número uno, la lucha contra la corrupción. Mañana (este lunes) vamos a posesionar al procurador. El procurador, el fiscal y el contralor, esa es una troika que compone una comisión especial, una especie de cuerpo élite. Por primera vez van a hablar entre ellos, porque uno de los problemas que hemos tenido es que entre las cabezas de los organismos de control no se entendían y eso ha dificultado mucho la lucha contra la corrupción.

La gente dice que no hay derecho a que haya cosas como Reficar, como Saludcoop, como Interbolsa, como Odebrecht… temas que a la gente le duele. ¿Se va a llegar a las últimas consecuencias?

Esa es la intención, que aunemos esfuerzos para llegar al fondo de estos problemas.

¿Inclusive si hay gente de este Gobierno metida?

Por supuesto, si hay una persona de este gobierno que esté metida en corrupción, que ojalá le caiga el peso de la ley con más severidad. Creo que eso es algo que desde el comienzo le dije a los ministros, a los funcionarios. La transparencia es fundamental para que las políticas públicas puedan funcionar bien.

¿Cómo hacer para que estas investigaciones no se conviertan en un pulso político? Se lo pregunto por el tema Odebrecht en el que el presidente Uribe sobre el tema de las reunión de sus hijos con personas de Odebrecht, salió a decir, vean el presidente también se reunión. Este pulso confunde a la gente.

Lo importante aquí es que los colombianso nos pongamos de acuerdo en que se llegue al fondo de esta situación. Estoy seguro que nadie se puede negar a que las entidades de control lleguen al fondo. Eso es lo que todos queremos. Estoy exigiendo eso: lleguemos al fondo de la decisión de todos estos casos porque los cololmbianos tienen derecho a saber qué pasó con su plata, porque es plata de los colombianos.

Otro tema que tiene que ver con corrupción, pero también con política, el famoso tema del hacker. Estos últimos días ha habido una etiqueta en Twitter que dice Zuluaga era el presidente, ¿qué opinión le merece?

Eso sí me parece realmente absurdo. ¿Qué pasó? La Fiscalía tomó una decisión de archivar el proceso contra Óscar Iván Zuluaga, cosa que me complace porque yo tengo ese temperamento, no le deseo el mal a nadie. ¿Por qué lo archivó? Porque la Fiscalía dijo que ser testigo de un delito de espionaje y no denunciarlo no es delito en Colombia. Por eso lo archivó, pero mantiene la investigación frente a las demás personas. No se le olvide que ya hay seis personas en la cárcel.

… Y mantiene la investigación contra el hijo de Óscar Iván Zuluaga.

Contra el hijo y contra el doctor Hoyos. ¿Y qué han montado sobre este caso? Una supuesta infiltración en la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Hágame el favor. Si lo que está la gente en la cárcel es a la inversa. Por eso le he dicho al fiscal, si hay algún indicio, alguna sugerencia inclusive de infiltración en la campaña de Óscar Iván Zuluaga, que la haga pública. Por supuesto que apenas la Fiscalía ponga las cartas sobre la mesa, la gente se va a dar cuenta que es mentira.

Se anunció la salida del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Cómo fue ese acuerdo para su salida.

Yo con Germán Vargas he mantenido una magníficas relaciones durante todo el gobierno.

O sea que es carreta eso de que hay diferencias, que no apoya el proceso de paz, que están peleando…

Nada, hemos estados aliados en todo. Yo le dije al vicepresidente, porque es la forma como opera la vicepresidencia en Colombia, el presidente le asigna unas funciones. Yo le asigné unas funciones. Usted se concentra en infraestructura y en vivienda y lo hizo con lujo de detalles. Lo que ha realizado Germán Vargas, lo que ha ejecutado, ha sido extraordinario. El país está viendo. Hasta ahora está comenzando a cosechar lo que se ha venido sembrando en estos seis años y medio. Y dentro de esa misma camaradería y espíritu de trabajar en equipo, nos concentramos: me dijo, usted cuándo cree que debo irme. Le dije, yo creo que en marzo puede ser un buen mes. Me dijo, perfecto. Y así lo decidimos. Sin ningún problema, sin ningún tipo de discusión. Tomando las decisiones de común acuerdo.

¿Ha hablado con algunos de sus ministros sobre el mismo tema?

Con todos he hablado. El que quiera aspirar a la Presidencia, o aspirar al Senado, pues debe avisarme y presentar su renuncia.

Pero digo, alguno ya le ha avisado porque hay como cinco que son fijos que van a hacer campaña. Y las inhabilidades empezarían en mayo…

Hay muchos que han sido mencionados. Ninguno me ha dicho a mí, así oficialmente, me quiero ir ya. Pero sí les he dicho, no hay afán, pero sí que tienen unos plazos. Para los que aspiren al Congreso es marzo y los que aspiren a la Presidencia un poco más allá. Pero creo que es sano que quienes quieran meterse en la política durante este último tramo pues vayan preparando la transición.

Que avisen con tiempo…

Sobre todo, porque es importante que los que vengan a reemplazarlos tengan el tiempo suficiente y la posibilidad de empalmar para que cerremos con broche de oro.

¿Usted aspira a que defiendan lo que ha hecho su Gobierno, en el que han participado?

Por supuesto.

Incluyendo Germán Vargas Lleras.

Es que Germán va a ser el primero en defender lo que él ha hecho.

…Porque él tuvo reparos con el tema del proceso de paz y lo hizo públicamente.

Todo el mundo tiene reparos sobre muchas cosas. Este Gobierno se ha caracterizado por ser muy liberal, donde las discusiones se permiten, las diferencias se permiten. Pero al fin de cuentas cuando hay que tomar las decisiones todos tenemos que estar alineados. En lo fundamental no hay ninguna diferencia ni divergencia.

Es decir, aspira usted que todos salgan a defender el proceso de paz, política económica, entre otros.

Ese sería el ideal.

¿Cuál va a ser el trabajo del general (r) Naranjo, ahora vicepresidente de la República?

Para qué es bueno el general (r) Naranjo. Ha sido una persona extraordinaria como general de la Policía, como director de la Policía se ganó el respeto. Recuerdo muy bien cuando entramos a San Petersburgo con una asamblea general de la Interpol todo el mundo se levantó a aplaudirlo porque fue considerado el mejor policía del mundo por su lucha contra el narcotráfico, contra las madias. Lo tendremos trabajando de nuevo por la seguridad ciudadana. Esa es una de las mayores preocupaciones y el general (r) Naranjo es la persona más idónea para coordinar esta labor.

Casi que se va a convertir en un zar en materia de seguridad.

En algunos puntos.

La reforma tributaria… ha recibido palo porque por supuesto a nadie le gusta que le suban los impuestos. Entidades tan serias como la Universidad de La Sabana dijo, al colombiano común y corriente se le va a subir el costo de vida en promedio un 30%

Yo hubiese podido, perfectamente, decir no hay reforma. Endeudo más el país y le dejo el problema al próximo Gobierno. Pero eso es algo incorrecto. Si algo he hecho en la vida y me ha resultado bien, es hacer lo correcto. Es hacer lo que toca y cuando toca. Si no aprobamos esa reforma, los mercados nos iban a castigar, el costo de todo ahí sí se subía. No sé de dónde sale el 30%... todo lo contrario, la inflación está bajando en el país. Y, sobre todo, algo que la gente no se da cuenta, la cantidad de programas sociales: familias en acción, los programas de vivienda, los subsidios a los adultos mayores, todos los programas sociales que hemos venido aplicando con tanto éxito habríamos tenido que recortar un porcentaje muy importante. Para mantener esos programas, para mantener el crecimiento de la economía, esa reforma era absolutamente indispensable.

Y la famosa frase de que “en mármol yo escribo que no hay más impuestos”…

Yo dije eso, en mármol escribo que no subo tarifa cuando estábamos en la campaña con Mockus. Por lo menos en 10 ocasiones en los diferentes programas, uno de ellos Caracol Televisión, me preguntó en la campaña contra Óscar Iván Zuluaga la misma pregunta. Yo dije: no, aquí no me puedo comprometer, porque yo sabía que había que pasar una reforma. ¿Por qué sabía? Porque hay impuestos que simple y llanamente desaparecen: el impuesto al patrimonio, el 4 x 1.000 que por ley desaparecía. Necesitábamos una reforma. Esa promesa que muchos sacan a relucir era para el primer periodo. Para el primer mandato. En el segundo mandato dije específicamente que no me podía comprometer.

Se posesiona la próxima semana Donald Trump, ¿Cómo va a ser la relación con un país tan clave para Colombia como Estados Unidos?

Espero que las mismas relaciones que tuve, que fueron magníficas, con el presidente Obama fueran posible de tener con el presidente Trump. Por supuesto, él tiene otro estilo, otra forma de ser, pero en lo fundamental en las relaciones Colombia - Estados Unidos espero que mantengan ese apoyo y esa colaboración mutua. Porque es una relación de doble vía. No es una relación simplemente de un país a otro, sino de doble vía.

Trump es peleón, muy peleón. ¿Usted cómo se ve ahí?

Depende de cómo nos trate. Pero estoy seguro que habrá una buena relación.

¿Usted habló con él temas puntuales cuando lo felicitó?

No fueron temas puntuales, pero ya hemos tenido conversaciones con varias de las personas clave de ese Gobierno, como por ejemplo el general Kelly. Él dijo en el Congreso Americano que el mejor amigo de Estados Unidos en América Latina es Colombia. Mauricio Cárdenas tuvo la oportunidad de reunirse con altísimos funcionarios en la parte económica, todos están de acuerdo en seguir colaborando con Colombia.

En el tema del metro. Algunos dicen que se trata de un apoyo del presidente Santos a Peñalosa para que no lo revoquen.

No, eso está programado hace mucho tiempo. Yo le prometí a los colombianos que iba a apoyar el metro. Lo que hubo fue un cambio, digamos, de diseño. En lugar de ser un metro subterráneo es uno por arriba.

Usted había apoyado a la administración Petro a la que dio un cheque simbólico con el metro subterráneo, ahora también el aéreo.

Quien determina el diseño es el alcalde. Es su ciudad. Nosotros estamos apoyando, pero el alcalde Peñalosa nos trajo unos argumentos demoledores en cuanto a costos. Recuerde que cuando hicimos el primer compromiso, el petróleo estaba a US$120 y el dólar estaba a $1.800, hoy está en $3000. Las condiciones cambiaron diametralmente, por lo que este cambio conviene desde cualquier punto de vista y hace viable la construcción del metro.

Está de acuerdo con la promoción de la revocatoria del alcalde Peñalosa.

No, no estoy de acuerdo. Creo que revocar al alcalde sería un error.