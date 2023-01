“Esto no era contra Duque, era a favor de la educación”: líderes estudiantiles hablan

Alex Flórez y Jennifer Pedraza se manifestaron sobre las movilizaciones, las negociaciones con Duque y la presencia de políticos en el movimiento.

Una de los hechos del año fue le paro estudiantil de las universidades públicas. Las movilizaciones para reclamar mayores recursos para la educación superior estatal hicieron que, por casi 3 meses, las principales ciudades del país se movieron al compás de las marchas. Trancones, caos y hasta enfrentamientos con la Policía fue una vivencia casi que semanal en Bogotá, Medellín, Cali y otras capitales.

Mientras en las calles marchaban para hacer presión al gobierno Duque, representes de estudiantes se reunían con la ministra de Educación para conciliar y poder conseguir mayores presupuestos para las universidades públicas. Después de larga negociaciones, el 14 de diciembre los estudiantes logaron el compromiso presidencial de que se inyectarían 4 billones de pesos a la educación superior en los próximos 4 años.

Alex Flórez y Jennifer Pedraza, representantes del movimiento estudiantil, hablaron sobre este gran logro.

Frente a los señalamientos de que las marchas solo buscaban desestabilizar un gobierno recién llegado, Flórez manifestó que era una crisis acumulada que ya no se podía ignorar y aseguró que durante el gobierno Santos también habían hecho grandes movilizaciones.

De igual manera declaró: “Esto no era contra Duque, era a favor de la educación. Le iba tocar enfrentarlo a cualquier presidente que llegara”.

También aseguró que el paro y su naturaleza prolongada se debió a que hubo un SOS por parte de los rectores de universidades públicas que decían: “Si no nos inyectan recursos ya, vamos a tener que cerrar”.

Ante la idea de que el movimiento era meramente político, Flórez reconoció que había un claro interés en esta arena. “Si nosotros no hacemos parte de los espacios de decisión las cosas no van a cambiar”, dijo el líder estudiantil, quien luego agregó: “Hay que llegar a los escenarios de decisión”.

Por otro lado, Jennifer Pedraza dijo que todas las luchas en las que ha estado son políticas, pero que las marchas estudiantiles lograron desmentir que era un “movimiento politizado”. También reconoció el deseo de que todos los sectores se sumaran a este, incluso buscaron el respaldo de varias bancadas, sin embargo, señalaron que siempre existió la condición de que “ninguno se creyera dueño” del movimiento.

Para cerrar, Alex Flórez reconoció que no se van a hacer nuevas marchas en 2018. No obstante, dijo que “si el presidente no cumple”, el único medio que tienen de presión es la movilización social”.

