“Esto no es Venezuela, ni usted es Maduro”: fuerte choque entre Claudia López y el fiscal

A raíz de la imputación de cargos al gobernador de Nariño y al exalcalde de Magangué, la senadora acusó a Martínez de persecución política. Este le contestó.

El hecho ocurrió durante del debate de la justicia especial para la paz. Primero atacó la congresista de Alianza Verde.

“No señor Martínez, esto no es Venezuela, ni usted es Maduro. A la oposición se respeta y si nos sabotean los debates, no nos van a perseguir políticamente con decisiones judiciales; este método de los señores de Cambio Radical de que se está con ellos o se está con la orden de captura no lo vamos aceptar”, le dijo López.

“En lo que quieren concentrarse los amigos de quienes hacen oposición política en Colombia para decir que ellos si tienen un régimen de inmunidad especial…no puede tocar puertas la justicia. ¡Ni más faltaba, ni más faltaba! que nos traten de amarrar las manos, señora senadora, no va a ocurrir con el fiscal general de la Nación”.

Claudia López siguió con sus señalamientos.

“El señor fiscal acostumbra a mentir, como mintió sobre su elección, como mintió sobre su relación con Bustos, como mintió sobre su interés de hundir el tribunal de aforados, como viene a mentir ahora sobre el señor Moreno, un corrupto de siete suelas, al que usted nombró para pagar policialmente su Fiscalía”, le espetó.

El fiscal general por su parte le replicó “eso no es cierto, esas son las falacias que usted vive construyendo en sus trinos, arropada en el ambiente de impunidad que usted cree que le van a durar toda la vida”.

“No me amenace, señor fiscal”, continuó ella.

“No la estoy amenazando", le replicó el funcionario.

En este mismo debate se alcanzaron consensos en materia de reincidentes, testaferros y delitos de narcotráfico que serán juzgados por la justicia transicional.