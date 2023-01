Estos audios probarían que Santrich sabía que lo iban a capturar

“Para que no estés desprevenido”, le dijeron en días pasados, a través de una llamada. Este miércoles, ya detenido, aseguró: “primero muerto que preso”.

Noticias Caracol conoció nuevas pruebas sobre la investigación en contra de Seuxis Hernández Solarte, Jesús Santrich, por narcotráfico.

Se trata de interceptaciones que serían claves para vincular al exjefe de las FARC con ‘la Familia’, una organización señalada de enviar droga a EE. UU.

En los audios, un hombre identificado como Fabio lo alerta de su inminente captura.

Santrich: Buenas noches

Fabio: 'Trichi', buenas noches. Te habla Fabio.

Santrich: Qué hubo Fabio. Qué ha habido.

Fabio: Hermano, mira. Recibí una llamada y bueno, con beneficio de inventario, pero la situación es la siguiente: me dicen que hay una vaina toda rara allí, de un operativo para una detención para ti.

Santrich: ¿Pa´mí?

Fabio: Sí.

En la conversación, que se dio sobre las 10:00 p.m. hace pocos días, el interlocutor le advierte que estaría relacionado con una extradición.

Fabio: Todavía no me he puesto al día, pero eso tiene que ver con una vaina ahí como de extradición o yo no sé qué diablos. Con beneficio de inventario, te digo. Yo voy a cerciorarme, a mirar, pero te sugiero que te rodees allí, que te blindes.

Santrich: ¿Y eso es pa´cuándo?

Fabio: No sé, fue inmediato. Yo dije voy a llamar, me voy a poner al día en las cosas. Lo primero que quiero es que sepas y empieces a tomar la medida ahí.

Santrich: ¿Quién te dice eso?

Fabio: Me lo pasa aquí un man de la Policía.

Santrich: Ajá, ya.

Fabio, quien está identificado por la Fiscalía, hace una advertencia final.

Fabio: Puede ser otra cosa, puede ser lo que sea, pero bueno, es mejor. Ya déjame yo me pongo al día y tú de todas maneras allí para que no estés desprevenido y te vayan a caer en la noche ahí.

Santrich: Bueno, hermano, estoy pendiente.

Aparte de estos audios, un video también enreda al exjefe de las FARC. En este se ve junto a Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, y los agentes encubiertos de la DEA, que fingieron ser emisarios del Cartel de Sinaloa.

El clip muestra al Santrich jugando con un billete que, según investigadores, es el santo y seña de la mafia para la entrega del dinero con que se iba a pagar la cocaína.

Era una fotocopia de un billete original que la DEA rastreó y encontró en Miami. Fue entregado en el momento en que otro integrante de la llamada ‘Familia’ recibió del Cartel de Sinaloa 5 millones de dólares en efectivo.

Mientras siguen conociendo detalles de la operación encubierto, Jesús Santrich envió un mensaje a la FARC y confirmó que entra en huelga de hambre indefinida.

Además, hizo estas peticiones:

1. Libertad de todos y todas las prisioneras políticas

2. Cumplimiento de todo lo acordado en La Habana

3. Que se cumplan las reivindicaciones de las víctimas

4. Que cese el chantaje de la extradición

Agregó, “para mí no quiero nada porque, como ya lo señalé en anteriores oportunidades, estamos atravesando el pantano de la perfidia. Primero muerto que preso”.

El mensaje se sumó al de Rodrigo Londoño, Timochenko, quien pidió calma a los guerrilleros desmovilizados que se encuentran en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación.

