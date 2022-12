Estos los finalistas al Premio García Márquez de Periodismo

Así lo afirmó, a través de un comunicado, la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo.

"No basta con ser el mejor, sino que se sepa", con esta frase de García Márquez, según la fundación, el Nobel de Literatura colombiano de 1982 "ha querido resaltar el compromiso de la FNP con el estímulo a la calidad periodística".

"Este nuevo concurso tiene como antecedente el Premio CEMEX-FNPI, que entre 2000 y 2010 reconoció lo mejor del periodismo en Iberoamérica. Ahora, en esta nueva versión el Premio tiene unas bases renovadas, acordes con la etapa de profundos cambios que vive el periodismo", explicó la organización en el comunicado.

El Nobel, de 86 años, no asistirá a la ceremonia de entrega del premio.

Los finalistas del Premio Gabriel García Márquez son:

En la categoría imagen periodística, el peruano Esteban Félix, fotógrafo de la agencia The Associated Press en Nicaragua, por el trabajo "Azúcar amargo: la epidemia misteriosa"; el colombiano Alvaro Andrés Cardona, de revista Soho, por "Padre, Hijo y Espíritu Santo", y los chilenos Amparo Gómez, Pablo Benavides, Miguel Soffia Serrano y Paula Bravo San Martín, de Televisión Nacional de Chile, por "Plástico: el doble filo".

En la categoría crónica y reportaje, el argentino Diego Erlan, de la revista Ñ, por "La larga risa de todos estos años"; el mexicano Alejandro Almazán, de Gatopardo, por "Carta desde la laguna", y la brasileña Natalia Viana, de Agencia Pública, por "Especial Paraguai".

En la categoría cobertura noticiosa, el colombiano Carlos Julio Betancur y el equipo del canal RCN Televisión por "Un sueño llamado paz"; la mexicana Marcela Turati, de Revista Proceso, por "Cobertura sobre desaparición de personas", y el brasileño Lucio Castro, de ESPN, por "Memorias No Chumbo-O futebol nos tempos do Condor".

Y en la categoría Innovación, la argentina Laura Zommer, de Chequeado.com, por "Chequeado.com"; los salvadoreños Oscar Martínez, Edu Ponce, Daniel Valencia, José Luis Sanz, Carlos Martínez, Roberto Valencia, Marcela Zamora y Paul Coll, de ElFaro.net, por "Sala Negra", y la colombiana Olga Lucía Lozano y el Equipo Proyecto Rosa por "Proyecto Rosa".

La Fundación había anunciado que la costarricense Giannina Segnini, editora de la Unidad de Investigación del diario La Nación de San José, ganó el Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo.