Estos son candidatos a la Alcaldía de Medellín y a la Gobernación de Antioquia

De los 110.000 candidatos que se tenía previsto que hicieran su inscripción ante la Registraduría, finalmente oficializaron su candidatura a los diferentes cargos por elección popular 63.653 aspirantes en todo el país.}

En Antioquia son seis candidatos para la Gobernación del departamento y cinco para la Alcaldía de Medellín.

Los candidatos para la gobernación de Antioquia son:

Federico Restrepo Posada, quien reunió 113 mil firmas con el movimiento Compromiso Ciudadano.

El ex alcalde de Medellín Luis Pérez Gutiérrez, por el partido Liberal y con apoyo de Cambio Radical.

El ex diputado Andrés Guerra Hoyos, quien recibió el aval del Centro Democrático, luego de que le fuera negado a la ex senadora Liliana Rendón.

Eva Inés Sánchez Cortés, como candidata del partido Conservador.

Y Olmedo López Martínez, por el Polo Democrático y apoyado por las organizaciones sindicales.

Los candidatos a la Alcaldía son:

Juan Carlos Vélez, por el Centro Democrático.

Federico Gutiérrez, respaldado por firmas ciudadanas conseguidas con el movimiento Creemos.

Eugenio Prieto Soto, por el Partido Liberal.

Gabriel Jaime Rico, quien respaldó su candidatura con firmas con el movimiento Juntos Por Medellín y tiene el aval de los partidos de La U, Cambio Radical y Conservador.Héctor Hoyos, por el Polo Democrático.

Y el ex alcalde Alonso Salazar Jaramillo, por el movimiento Compromiso Ciudadano y apoyado por la Alianza Social Independiente y la Alianza Verde.