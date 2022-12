Estos son los 13 excongresistas que no han devuelto 26 carros blindados

Ha pasado un mes y una semana desde que el Congreso les solicitó a los parlamentarios que no repitieron período la devolución de los vehículos oficiales, según informó la directora administrativa del Senado, Astrid Salamanca.

"El 19 de julio era la fecha límite para la entrega, pero si ellos tienen situaciones de riesgos deben informar a la Unidad Nacional de Protección", indicó Salamanca.

Ellos son los exparlamentarios que no han entregado las camionetas oficiales:

Héctor Julio Alfonso López, Luis Carlos Avellaneda, Jorge Ballesteros, Germán Carlosama, Juan de Jesús Córdoba, César Tulio Delgado, Jorge Eduardo Géchem, Édgar Gómez, José Francisco Herrera, Alexandra Moreno Piraquive, Germán Villegas Villegas, Marco Antonio Virgüez y Arturo Yepes.

Además, uno de los carros asignados al senador Jaime Zuluaga lo entregaron estrellado.

Noticias Caracol intentó hablar con los excongresistas pero no fue posible.