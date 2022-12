Estos son los cambios del predial que beneficiarán a 1.300.000 predios

El nuevo sistema elimina los estratos para liquidar el impuesto porque ahora los bogotanos pagarán según el valor catastral de su predio. Los mayores cambios serán para las propiedades con grandes avalúos, que antes se trataban con tarifas bajas.

"A predios de estrato 1, 2 y 3 que tengan valores inferiores a 93 millones de pesos las tarifas están bajando 2, 4 y 6 por mil al 1 por mil...en ese rango", dice Beatriz Elena Arbeláez, secretaria de Hacienda de Bogotá.

Actualmente sólo se permite el pago total, pero en 2017 el impuesto predial se podrá diferir en cuotas sin intereses y se mantendrá el descuento del 10% para pago de contado.

"Estamos estudiando como posibilidad que sea en unas cuotas bimestrales todavía no lo hemos definido, estamos haciendo unos tramites operativos”, dice Beatriz Elena Arbeláez, secretaria de Hacienda de Bogotá.

Además, este acuerdo beneficiará a cerca de 160 mil pequeños y medianos empresarios porque pasarán a declarar y pagar anualmente el impuesto.

"No tienen que estar pendientes sus contadores cada dos meses para presentar las declaraciones sino que lo podrán hacer anualmente. Van a tener un flujo de caja que les va a servir para aprovechar ese ingreso adicional y poder ser rentable su negocio", explica el director de Impuestos de Bogotá, Lisandro Junco.

Los aumentos en inmuebles residenciales que antes llegaban hasta en un 65% no aumentarán más del 20%. Para conocer la tabla de precios residenciales urbanos ingrese a la página www.haciendabogota.gov.co