Estos son los ocho departamentos donde más ataques ha sufrido la misión médica en Colombia

En alerta se encuentran las autoridades de salud por el incremento en las amenazas a personal de misión médica en el país. En un informe dado a conocer por la Cruz Roja se muestra el preocupante panorama que están afrontado los trabajadores de la salud en algunas regiones.

El 8 de octubre, Noticias Caracol recibió la denuncia de una médica de la unidad de cuidados intensivos del hospital departamental de Caldas, quien fue amenazada, según ella, por los familiares de un paciente que habría fallecido por COVID-19.

“Una señora que argumenta ser familiar del paciente fallecido me dice que le he tomado una prueba falsa al paciente y que me he inventado el diagnóstico de COVID, con el ánimo de cobrar un dinero y que por esto yo debo morir y que ellos tienen los medios para hacer que yo fallezca”, denunció la coordinadora de la UCI del hospital Santa Sofía, María Cristina Florián.

Ante estos sucesos, la Cruz Roja prendió las alarmas por las constantes amenazas que se están presentando al personal médico y que, según ese organismo, lamentablemente se han disparado a raíz de la pandemia del COVID–19.

En lo corrido de este 2020 ya se han presentado 242 denuncias por afectaciones a la misión médica o a las instalaciones de prestación de servicios.

“Además con un componente muy complejo que es la estigmatización y la discriminación al personal de salud”, añadió sobre la preocupante situación Francisco Moreno, el director ejecutivo nacional de la Cruz Roja Colombiana.

En el 52 por ciento de los casos, los responsables de las agresiones fueron pacientes, familiares y miembros de la comunidad, mientras que el 27 por ciento de los casos fueron por parte de grupos armados.

“Esto se debe, por una parte, a una persistencia de los ataques de actores violentos, de grupos criminales, actores armados contra la misión médica. Por otra parte, vemos un número de incidentes relacionados con las comunidades de los pacientes o sus familiares, que agreden u obstruyen a la misión médica”, refirió José Antonio Bastos, coordinador del programa de salud del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El 79 por ciento de los ataques contra la misión médica se centran en ocho departamentos: