Estos son los periodistas y políticos chuzados por inteligencia militar 

Comunicadores, políticos, defensores de derechos humanos y hasta miembros del círculo de confianza del presidente Duque aparecen reseñados.

Entre los periodistas nacionales perfilados por el Ejército están:

• Yolanda Ruiz Ceballos: una de las periodistas más respetadas de Colombia y una de las voces más influyentes de la radio. Tiene más de tres décadas de experiencia y desde 2012 oficia como directora de RCN Radio en la mañana. También es columnista de El Espectador y ha sido una defensora de la ética en el oficio.

• María Alejandra Villamizar: su obsesión periodística siempre ha sido la paz. Ha trabajado en medios de prensa, radio y televisión cubriendo en terreno los distintos procesos de diálogo de todos los actores del conflicto en los últimos 25 años. Desde hace tres años integra el equipo de Noticias Caracol y en enero pasado se unió a ‘La Luciérnaga’ de Caracol Radio.

• Ignacio Gómez: empezó en el oficio en 1982 en el diario El Siglo y tres años después, tras el holocausto del Palacio de Justicia, dice, fue objeto de seguimientos y chuzadas estatales. En 1986, se integró al diario El Espectador, donde vivió el asedio de la mafia al diario de los Cano. Después pasó a Noticias Uno, allí hoy es subdirector.

• Daniel Coronell: es presidente de noticias de Univisión. Por cuenta de amenazas por sus investigaciones hace 15 años tuvo que salir del país hacia Estados Unidos. También fue espiado por el DAS en la época de María del Pilar Hurtado, hoy condenada. Hace un mes creó la página ‘Los Danieles’, junto a Daniel Samper, tras su salida de la revista Semana.

• Ginna Morelo: cofundadora y presidenta durante seis años de Consejo de Redacción, organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. Lejos de los flashes y el protagonismo, durante 25 años ha labrado una carrera llena de premios. Hoy dirige el portal de investigación La Liga Contra el Silencio.

• Óscar Parra: profesor universitario, experto en periodismo de datos y director del portal Rutas del conflicto, que ha investigado polémicos convenios entre petroleras y mineras con las Fuerzas Militares. Hace periodismo con las uñas.

• Federico Ríos: serpenteando ríos y montañas de la Colombia profunda, Federico ha logrado postales inéditas de la guerra en Colombia que han publicado medios tan influyentes como el The New York Times, National Geografic, Der Spiegel, Bloomberg y Reuters.

• Camilo Poveda: productor de Blu Radio y periodista. En agosto pasado consiguió la entrevista con alias ‘Uriel’, jefe guerrillero del ELN. Por esa razón aparece perfilado en las carpetas del Ejército.

• Dayana Rodríguez: periodista con apenas 24 años. Desde hace dos trabaja como productora de Radio Nacional de Colombia en su franja de la mañana cubriendo temas de paz.

Entre la prensa extranjera aparecen reseñados veteranos periodistas como Lynsey Addario, Juan Forero, Nick Casey, John Otis y Stephen Ferry, que han publicado en los más prestigiosos medios del mundo como The Wall Street Journal, The New York Times, National Geographic o Time.

Nick Casey fue el que reveló hace un año las polémicas directivas del Ejército que revivieron el fantasma de los falsos positivos en Colombia.

Los fotoperiodistas colombianos Nicolás Bedoya y Andrés Cardona también tienen carpeta propia con información privada en la Fuerzas Armadas.

Los políticos

Según Semana, son tres los congresistas rastreados: Angélica Lozano, Antonio Sanguino y Gustavo Bolívar. Los dos primeros del Partido Verde y el último de la Lista de Decentes promovida por Gustavo Petro.

Del gobierno también aparecen personajes de las entrañas de la administración Duque como Jorge Mario Eastman, exsecretario general de Presidencia, el general (r) Jorge Maldonado y los oficiales (r) Vicente Sarmiento y Cesar Castaño, quienes han trabajado temas de paz.

Por último, entre los defensores de derechos humanos y sindicalistas figura una red de contactos del colectivo de abogados José Alvear, antes seguido y espiado por el DAS, y Humberto Correa, secretario de la Confederación General de Trabajadores (CGT).

Esto dijeron algunas de las personas que aparecen en las carpetas del Ejército al conocer su posición sobre los seguimientos y perfiles que la inteligencia militar creó sobre ellos.

El periodista Ignacio Gómez dice que “si bien no es nuevo, sí es grave precisamente porque la historia muestra que antes de ser asesinado Jaime Garzón hubo una ficha de él, idéntica a la que hay sobre nosotros”.

Andrés Cardona, quien ha trabajado para medios internacionales como The New York Times, dice que teme por su vida “porque no hemos tenido una respuesta oportuna de las Fuerzas Militares ni del gobierno. No sabemos quién da la orden, no sabemos quién va a responder por nuestra seguridad de aquí en adelante y, sobretodo, tenemos muchas dudas de seguir confiando en las Fuerzas Militares”.

Por su parte, varios de los congresistas interceptados piden explicaciones y dicen que no ha parado esa actividad ilegal.

“El hecho de que unas horas después de la publicación de Semana hayan fabricado y reproducido unos videos revictimizantes quiere decir que ese aparato de hostigamiento sigue activo”, señaló el senador Roy Barreras.

Angélica Lozano exigió al presidente Iván Duque que “entregue copia de todo el material, de los seguimientos que han hecho de mis comunicaciones, de mis desplazamientos”.

El senador Antonio Sanguino pidió que el hecho se investigue, ya que “agrava la situación de seguridad mía y de mi familia”.

Y finalmente Óscar Parra, aseguró que “tenemos un temor bastante grande, la carpeta de rutas del conflicto era la única carpeta dedicada a un medio de comunicación. Toda la redacción estaba perfilada”.

Por ahora los afectados esperan que las investigaciones avancen y se establezca quién dio la orden y por qué se convirtieron en blanco de esta acción de algunos militares.

