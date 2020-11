Estos voluntarios son los héroes sin capa durante emergencias por fuertes lluvias en Chocó

Cojeando, así recorre las calles de Boraudo Eufrosina Perea, una de las valerosas voluntarias de la Defensa Civil en Lloró, Chocó . Ella asegura que la emergencia no es más grande que su vocación por ayudar a salvar la vida de su gente.

“Nos toca ir hacer el almuerzo para los que vienen, nos toca servir aquí, que repartir las ayudas, todo eso. Aquí ando toda coja. Unos me dicen siéntese, pero no me puedo sentar porque si yo me siento yo sé que mi comunidad me necesita”, explica Eufrosina Perea.

Voluntaria, damnificada y ama de casa, esas son las tres características que por estos días la describen ante la emergencia que vive Chocó.

“Colchones casi no nos quedó para dormir. Estamos lavando las cobijitas, eso nos quedó, y aquí estamos desde hace tres días tirando jabón”, cuenta.

Listos en la calma o en la emergencia, así como dice su lema, los 200 voluntarios de la Defensa Civil de Lloró desde hace ocho días dan lo mejor de sí para hacerle frente a las consecuencias del invierno .

“De verdad que ha sido muy complicado, uno acá casi no duerme por lo que todos estos días han estado amenazando los ríos o que viene una avalancha; son puntos que no puedes estar en tranquilidad”, comenta Ricardo Andrade Maturana, voluntario.

Casa a casa va Oswaldo sensibilizando a la población para que se mantenga en alerta ante el aumento del nivel del río

“Vemos cómo ha sido todo aquí en Boraudo. Nuestros amigos y nuestros familiares, que tenemos acá, es muy difícil, muy devastador, que en un cerrar de ojos y abrir todo se pierda”, lamenta Oswaldo Mena García.

En el departamento de Chocó hay más de 1.000 voluntarios apoyando aún con sus limitaciones logísticas en los 18 municipios afectados por el invierno.