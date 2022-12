“Estoy contenta con la persona que soy”: Natalia Ponce de León sin máscara

“Vine a esta vida a esto, es como mi misión de vida, he tenido las fuerzas y me pude parar porque pude haber tomado otro camino de haberme quedado encerrada en mi casa, acostada o sufriendo, no queriendo salir al mundo, porque es un dolor muy grande. Me paré con todas las fuerzas, tomé las riendas del asunto”, dijo Ponce de León luego de que entrara en vigencia la norma que lleva su nombre.

Esta ley es la 1773 del 6 de enero de 2016, que aumenta las penas por ataques con agentes químicos, ácido o sustancias similares.