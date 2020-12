“Estoy harto de pintar, no joda”: divertida reacción de niño al enterarse de que le dejaron 7 tareas

La vida de los niños y niñas de Colombia también cambió cuando llegó la pandemia del coronavirus COVID-19 .

Uno de los aspectos que más varió fue el de las clases, los menores dejaron de ver a sus compañeritos y profesores para estar sentados al frente de un computador o celular para aprender.

Un pequeño de la costa Caribe fue tendencia por la manera en la que protestó por, según él, el exceso de tarea.

Este niño expresó su descontento a su abuelita, de una manera bastante llamativa.

“7 tareas, no joda. Eso es mucho, abuelita. Yo estoy harto de dibujar, yo no quiero estudiar, yo no quiero ganar plata”, expresó el protagonista de esta historia.